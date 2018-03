El govern de Súria defensa que es va fiar dels informes tècnics per atorgar la llicència a Iberpotash

Les vuit persones de Súria que s´enfronten a judici per una llicència atorgada a Iberpotash, entre ells l´alcalde, Josep Maria Canudas

L'alcalde de Súria i els quatre regidors que han declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per haver concedit presumptament una llicència d'obres irregular a Iberpotash han defensat l'actuació de l'Ajuntament i han dit que van donar suport a l'aprovació de la llicència perquè "els informes dels tècnics eren favorables".

Tots ells han coincidit a afirmar que, si aquests informes haguessin sigut desfavorables, aquest tràmit ni tan sols hagués arribat a la Junta de Govern Local. Per la seva part, els tres tècnics encausats –l'arquitecte municipal i dos secretaris- han defensat que van fer un informe favorable a la petició d'Iberpotash de construir un camí per poder accedir a la rampa del pou de Cabanasses i no van considerar que calgués cap estudi d'impacte ambiental perquè es tractava d'una "pista provisional".

Malgrat que la fiscalia inicialment només atribuïa les irregularitats als tres tècnics, finalment s'ha sumat a la petició de la CUP d'acusar un dels regidors d'un delicte de negociacions prohibides amb funcionaris perquè aquest edil és propietari d'una part dels terrenys on es va construir el camí.

Al final de la primera jornada del judici, la CUP, que exerceix l'acusació popular, ha demanat retirar l'acusació contra tres dels edils, una petició que ha estat acceptada pel magistrat.