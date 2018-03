El govern de Súria defensa que es va fiar dels informes tècnics per atorgar la llicència a Iberpotash

L'alcalde de Súria i els quatre regidors que han declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per haver concedit presumptament una llicència d'obres irregular a Iberpotash han defensat l'actuació de l'Ajuntament i han dit que van donar suport a l'aprovació de la llicència perquè "els informes dels tècnics eren favorables".

Tots ells han coincidit a afirmar que, si aquests informes haguessin sigut desfavorables, aquest tràmit ni tan sols hagués arribat a la Junta de Govern Local. Per la seva part, els tres tècnics encausats –l'arquitecte municipal i dos secretaris- han defensat que van fer un informe favorable a la petició d'Iberpotash de construir un camí per poder accedir a la rampa del pou de Cabanasses i no van considerar que calgués cap estudi d'impacte ambiental perquè es tractava d'una "pista provisional".

Malgrat que la fiscalia inicialment només atribuïa les irregularitats als tres tècnics, finalment s'ha sumat a la petició de la CUP d'acusar un dels regidors d'un delicte de negociacions prohibides amb funcionaris perquè aquest edil és propietari d'una part dels terrenys on es va construir el camí.

Al final de la primera jornada del judici, la CUP, que exerceix l'acusació popular, ha demanat retirar l'acusació contra tres dels edils, una petició que ha estat acceptada pel magistrat.

Aquest dilluns ha arrencat el judici contra el govern municipal de Súria (l'alcalde i quatre regidors) i tres càrrecs tècnics per haver atorgat presumptament una llicència irregular d'obres a l'empresa Iberpotash l'any 2012 per construir un camí d'accés a la nova rampa de la mina de Cabanasses. Inicialment, el ministeri fiscal només atribuïa un delicte de prevaricació urbanística als tres tècnics –dos secretaris i l'arquitecte-, mentre que la CUP estenia la pena als cinc càrrecs polítics. A més, a un d'ells, Joan C., també l'acusava d'un delicte de negociacions prohibides amb funcionaris, ja que és titular d'una part dels terrenys. A l'inici del judici, el fiscal ha dit que també se sumava a l'acusació contra aquest regidor. Amb tot, la fiscalia li demana 9 mesos de presó i la CUP dos anys pel mateix delicte.

Després d'escoltar les declaracions de tots els acusats, l'advocat dels cupaires ha retirat l'acusació contra tres dels regidors en considerar que no haurien comès cap delicte. Així doncs, el judici continuarà aquest dimarts contra l'alcalde de Súria, Josep Maria Canudas –al qual només acusa la CUP-; un dels regidors de l'equip de govern, Joan C.; i els tres tècnics municipals que haurien fet l'informe favorable a la llicència que va demanar Iberpotash.



Els tècnics defensen que no calia un estudi d'impacte ambiental



Tant l'arquitecte municipal com els dos secretaris han defensat aquest dilluns davant del jutge que la petició que va fer Iberpotash a l'Ajuntament de Súria era per construir un "camí provisional" per poder transportar una espècie de tuneladora (anomenada minadora) fins a la rampa de Cabanasses. L'arquitecte ha desvinculat aquestes obres del camí definitiu que preveu el Pla Especial de construcció de la rampa de Cabanasses, que sí que estaria subjecte a un estudi d'impacte ambiental. De fet, l'arquitecte ha demostrat davant del jutge que el camí que s'investiga feia "quatre metres d'ample i tenia un pendent del 19%", mentre que el vial definitiu "ha de tenir una amplada de 8 metres i un pendent del 10%".

Malgrat això, el camí "provisional" sí que coincideix amb el mateix traçat que ha de tenir el vial definitiu inclòs al Pla Especial. Els tres tècnics han coincidit a afirmar que es va pactar amb Iberpotash que, si finalment no s'aprovava el Pla Especial, s'hauria de restituir tota la zona afectada per la construcció del camí i, per tant, s'haurien de replantar la seixantena d'arbres que es van talar. Els tècnics també han defensat que el camí "provisional" aprofitava 300 metres de camins que ja estaven construïts, mentre que el vial definitiu havia de ser una "pista totalment nova en un tram de 700 metres".



L'alcalde i els regidors de Súria asseguren que es van fiar dels informes dels tècnics



Tant l'alcalde de Súria com els quatre regidors que han declarat aquest dilluns han coincidit a afirmar que van votar a favor de l'atorgament de la llicència a Iberpotash perquè tots els informes elaborats pels tècnics municipals eren favorables. A més, el batlle ha refermat la tesi dels tècnics que el permís es va donar per fer un "camí provisional" i que, per tant, no tenia res a veure amb el vial que preveu el Pla Especial. "El permís es va entregar per fer una pista provisional per acostar la tuneladora a la boca del túnel", ha assegurat el batlle Josep Maria Canudas, qui també ha assegurat que, en cas que posteriorment el Pla Especial no aprovés el vial definitiu, "l'empresa havia de restaurar tot el terreny malmès".

Canudas, igual que la resta de regidors, ha dit que "si l'informe dels tècnics hagués estat desfavorable, no hagués votat a favor" d'atorgar la llicència. De fet, ha assegurat que "segurament ni s'hagués portat a la Junta de Govern Local". A preguntes de la seva defensa, el batlle també ha volgut aclarir que per una qüestió de "transparència", tot i que ell també és el regidor d'Urbanismei podria donar les llicències sense passar per ningú més, va decidir que "les llicències d'obres s'havien d'aprovar a través de la Junta de Govern".



El regidor propietari dels terrenys diu que "desconeixia" que s'hagués d'abstenir en la votació



El regidor de l'equip de govern de Súria, Joan C., al qual tant la fiscalia com la CUP l'acusen d'un delicte de negociacions prohibides amb funcionaris ha declarat davant del jutge que "desconeixia" que havia d'abstenir-se en la votació sobre la llicència a Iberpotash. L'edil ha dit que va arribar a un acord amb l'empresa per llogar-los els terrenys prèviament a l'atorgament de la llicència qüestionada. A preguntes del fiscal, el regidor ha dit que no es va amagar ni tampoc va explicar a la resta de l'equip de govern que havia signat aquest contracte amb Iberpotash i a dit que l'empresa va pressionar-lo perquè fos un contracte d'arrendament amb opció a compra per 300.000 euros.

El regidor ha volgut deixar clar que ell hagués preferit no fer aquest contracte de lloguer i que "si hi hagués hagut alguna alternativa que no fos la meva els ho hagués dit". Sobre la votació a la Junta de Govern Local en què ell va participar i va votar favorablement malgrat ser propietari dels terrenys, el regidor ha dit que va votar a favor per "desconeixement". "Feia poc temps que era regidor i no sabia que m'havia d'aixecar i marxar si em trobava en un cas com aquest", ha dit. A preguntes de la seva defensa, l'edil ha dit que en cap moment va pressionar cap company del govern perquè votessin favorablement a l'atorgament de la llicència i ha assegurat que el contracte d'arrendament amb Iberpotash és "totalment circumstancial".

L'alcalde de Súria ha declarat que ell desconeixia que el regidor hagués signat aquest contracte d'arrendament amb Iberpotash i que cobrava un lloguer per les terres. "Si ho hagués sabut suposo que sí que li hagués preguntat al secretari com quedava la situació i si podia participar o no a les Juntes de Govern", ha dit Canudas.



La CUP es presenta com a acusació popular per aclarir el fets



Abans de l'inici del judici, la CUP ha fet una roda de premsa davant de l'Audiència de Barcelona per valorar els fets. L'advocat Eduardo Cáliz ha valorat els fets com a "extremadament greus" i ha justificat que el partit s'hagi personat com a acusació popular per "aclarir els fets d'acord amb el compromís per mantenir unes administracions transparents". Cáliz ha deixat clar que això "no és cap cacera de bruixes" contra ningú.

De la seva banda, el regidor de la CUP de Manresa i conseller comarcal al Consell Comarcal del Bages Jordi Masdeu ha afirmat que la mineria és una activitat "molt important" a la comarca que "genera molts beneficis però també alguns inconvenients". Masdeu ha remarcat que des de fa temps estan treballant per "aconseguir que la mineria tingui futur i, per tenir futur, cal garantir que sigui sostenible". Per ell, la sostenibilitat de la mineria rau en què "sigui escrupolosament respectuosa amb el medi ambient i que respecti la legalitat i, per tant, cap empresa no tingui cap tracte de favor".