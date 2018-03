EN DIRECTE: Les afectacions pel temporal de neu d'inici de primavera a Catalunya

L'episodi de nevades que creua casa nostra ha deixat, en les darreres hores, diversos gruixos en punts de les comarques centrals com ara la muntanya de Montserrat, que s'ha llevat sota diversos centímetres de neu i la comarca del Moianès, on ahir a la nit ja van caure els primers flocs.





De fet, en aquest darrer cas, el Consell Comarcal del Moianès ha optat perque uneixen l'Estany i Collsuspina amb Moià i les que van de Castellcir i Sant Quirze de Safaja fins a Castellterçol.Aquesta no ha sigut, però, la única afectació al Moianès a causa de l'episodi de nevades, ja que un camió que circulava per la carretera N-141c, la que uneix Moià amb Manresa, s'ha accidentat aquest matí al punt quilomètric 24,3 al relliscar i quedar entravessat al mig de la carretera . L'incidenttot i que ha requerit la intervenció dels Bombers.Al Berguedà, en canvi, la neu ha fet acte presència d'una forma més tímida i en alguns punts no ha arribat a quallar. El Consell Comarcal del Berguedà informa que no s'ha anul·lat cap ruta de transport escolar a conseqüència de la nevada. D'altra banda, es realitzaran més tard de l'habitual quan la carretera estigui en bon estat i s'han modificat els punts de recollida de Gósol, Saldes i Vallcebre.Aquestes mesures s'afegeixen a les restriccions ja conegudes ahir pel que fa a la circulació de vehicles pesants per les carreteres C-25, C-37, C-17, C-16, A-2 i C-58 fins que s'aixequi l'alerta per neu.Arreu de Catalunya, a hores d'ara també, a banda d'una desena més on hi ha restes de neu a la calçada. Les carreteres tallades són la BP1417 a Sant Cugat, la BV1415 a Cerdanyolla, la de l 'Arrabassada, la BV2425 a Castellvi de Rosanes, la GIV4016 a Toses-Planes i la GIV5201 a Viladrau. Mentre que aquelles on calen cadenes són l'accès al Pla de Beret, a la C28 al Port de la Bonaigua, la L500 a Pant de Suert fins al balneari de Boí, a la L501 Vall de Boi-Pla de l'Ermita, la N260 entre Sort i Ribera d'Urgellet i a la N340 a Vallirana.