Un camió que circulava per la carretera N-141c (la via que connecta Moià amb Manresa), s'ha accidentat aquest matí al punt quilomètric 24,3 (al terme de Moià). A causa de la neu que s'ha acumulat a la calçada el vehicle ha relliscat i ha quedat entravessat al mig de la carretera. L'incident, que no ha provocat ferits, ha tingut lloc a les 7 del matí i ha requerit la intervenció dels Bombers.