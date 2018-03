Els tècnics diuen que el permís se supeditava a Mines, i no a Urbanisme

Els tres funcionaris acusats (dos secretaris i l'arquitecte municipals) van defensar ahir davant del jutge la legalitat de la llicència. Segons van assegurar, com que era una obra provisional (una pista forestal que s'utilitzaria temporalment per al pas de camions), no feia falta esperar l'aprovació definitiva del pla especial, ni tenir l'estudi d'impacte ambiental. Segons van afegir, es tractava d'una obra prevista en el pla de construcció de la rampa de la mina (ja que era necessari disposar d'una pista d'accés), per la qual cosa entenien que quedava inclosa en l'autorització feta per la direcció de Mines.

Les acusacions, en canvi, ho veuen molt diferent. La fiscalia argumenta que els tècnics van fer informes favorables a la llicència tot i saber que «no s'havia aprovat definitivament el pla especial urbanístic, ni tampoc no s'havia promogut la tramitació de cap pla de gestió forestal ni cap programa de l'administració d'Agricultura». A més, segons el fiscal, les normes subsidiàries de Súria «no preveien obrir o recuperar la pista forestal» i no s'havia respectat el tràmit previst en la Llei d'Urbanisme.

Tant l'arquitecte com els dos secretaris, però, van defensar ahir que la petició que va fer Iberpotash a l'Ajuntament era per construir un «camí provisional» per transportar una minadora fins a la rampa. L'arquitecte va desvincular les obres del camí definitiu que preveu el pla especial de construcció de la rampa de Cabanasses, que sí que estaria subjecte a l'estudi d'impacte ambiental.

Malgrat això, el camí «provisional» sí que coincideix amb el mateix traçat que ha de tenir el vial definitiu inclòs al pla especial. Els tres tècnics van afirmar que es va pactar amb Iberpotash que, si finalment no s'aprovava el pla, s'hauria de restituir tota la zona afectada i, per tant, s'haurien de replantar la seixantena d'arbres que es van talar. Els tècnics també han defensat que el camí «provisional» aprofitava 300 metres de camins que ja estaven construïts, mentre que el vial definitiu havia de ser una «pista totalment nova en un tram de 700 metres».