El fiscal manté les penes de presó i titlla de «barbaritat» l'actuació dels tècnics de Súria per afavorir Iberpotash

El judici contra l'alcalde i un regidor de Súria i tres tècnics municipals per haver concedit una llicència d'obres presumptament irregular a Iberpotash ha conclòs aquest dimecres després de tres dies d'haver-se iniciat.

La fiscalia ha mantingut les penes d'entre un any i mig i dos anys i nou mesos de presó per als tècnics –l'arquitecte municipal, el secretari i el secretari accidental- per un delicte de prevaricació urbanística. De fet, durant la lectura de les conclusions, el fiscal ha titllat l'actuació dels tècnics de "barbaritat" per haver concedit una llicència d'obres a Iberpotash sense haver passat tots els tràmits necessaris

De la seva banda, la CUP, que actua com a acusació popular, ha rebaixat la petició de pena per a l'alcalde de Súria a dos anys de presó per un delicte sobre l'ordenació del territori. Quant al regidor acusat d'un presumpte delicte de negociacions prohibides, el fiscal i l'acusació popular han coincidit en atribuir-li els mateixos fets, però un li demana nou mesos de presó i l'altre dos anys.

Durant la lectura de les conclusions, el fiscal s'ha mostrat contundent i ha titllat de "barbaritat" l'actuació duta a terme per l'arquitecte i el secretari municipal. Segons el fiscal, durant el judici ha quedat "acreditat de manera evident" que els dos tècnics són autors d'un delicte continuat contra el patrimoni i ha dit que van emetre informes favorables a les obres que volia dur a terme Iberpotash "apartant-se de la norma". Pel ministeri fiscal, l'actuació dels dos acusats es va fer per "afavorir que Iberpotash pogués fer activitats abans que s'aprovés el planejament urbanístic que havia de permetre les obres".

El fiscal creu que ha quedat acreditat que les obres de construcció d'un camí per accedir a la rampa de Cabanasses estaven supeditades al Pla Especial que estava en tramitació. Davant d'això, diu el fiscal, els dos tècnics "s'aparten clarament i voluntàriament d'allò que estableix la norma" i "tot i saber de la injustícia que estaven fent, atorguen la llicència". En relació a l'arquitecte municipal, el fiscal ha dit que es tracta d'una persona "amb molts coneixements" sobre qüestions urbanístiques i considera que "sabia quina era la normativa aplicable per una activitat extractiva com la que realitza Iberpotash". "No parlem d'una persona que acaba d'entrar a un Ajuntament, estem parlant d'una persona experta", ha conclòs.

Seguint amb les conclusions, el fiscal ha criticat que tant l'arquitecte municipal com el secretari van fer un "vestit a mida" per la companyia minera, ja que aquesta "volia dur a terme l'activitat el més aviat possible". Considera que el criteri que van seguir per poder emparar les obres és "fraudulent i de mala fe". En relació a la declaració dels dos tècnics durant el judici que van argumentar que era un camí "provisional" i, per això, no calia cap estudi d'impacte ambiental ni sotmetre's al Pla Especial que estava en tràmit, el fiscal ha dit que "si això no és considera una autèntica barbaritat, que vingui Déu i ho vegi". El ministeri fiscal també ha arribat a dir que "és el cas més sorprenent que m'he trobat durant tots els anys que tinc d'experiència".

En relació al secretari accidental que va donar el vistiplau al primer informe emès per permetre a Iberpotash fer el camí, el fiscal ha dit que no era una persona "experta" en el tema, tot i que considera que "sí que sabia que hi havia un Pla Especial en tràmit i, malgrat això, no va fer res per aturar-ho". Segons el fiscal, el sectari accidental va elaborar un "informe genèric totalment il·legal" i ho va fer d'acord amb el secretari municipal, que en aquells moments estava de vacances, "però li va donar l'aprovació".

De la seva banda, el lletrat de la defensa dels tres tècnics ha defensat l'actuació dels acusats i ha demanat que hi hagi una sentència condemnatòria en considerar que "no es va produir cap delicte". L'advocat ha refermat la tesi dels acusats en assegurar que les llicències es van atorgar per una "pista provisional" i "en una pista no s'extreu mineral, sinó que el mineral s'extreu de la mina". Per tant, el lletrat considera que, malgrat que la pista formés part d'un complex miner, això no vol dir que "el terreny on es feia la pista es dediqués a l'activitat extractiva".



La CUP rebaixa a dos anys de presó la pena per a l'alcalde de Súria



La CUP –que actua com a acusació popular- ha demanat finalment per a l'alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, una pena de dos anys de presó, inhabilitació de 10 anys i una multa de 9.000 euros per un delicte sobre l'ordenació del territori i urbanisme. L'acusació popular ha decidit rebaixar la pena a l'alcalde en atribuir-li només un delicte i no dos com havia previst inicialment, ja que considera que no va cometre cap il·legalitat en votar a favor de la llicència, ja que els informes dels tècnics van ser favorables.

Així, el lletrat de la CUP ha inculpat l'alcalde de no haver procedit com tocava davant d'una denúncia que va presentar un particular a l'Ajuntament l'any 2012 en relació a les obres que estava duent a terme Iberpotash. "Ni el secretari ni l'alcalde van incoar l'expedient sancionador al qual estaven obligats", ha denunciat el lletrat. De fet, ha recordat que aquesta denúncia també es va presentar davant de la Generalitat, els Mossos i els Agents Rurals i "l'única administració que no va actuar ni va contestar va ser el consistori, malgrat que hi estava obligat per llei". L'advocat també ha criticat que quan l'alcalde va declarar davant del jutge va defensar que estaven molt ocupats amb la realització dels pressupostos i que, posteriorment, ja no van actuar perquè ja ho havia fet la Generalitat. En aquest sentit, el lletrat ha dit que hi ha una "evident mala fe" per part de l'alcalde i ha criticat que és "absolutament descarat el nul interès per part dels acusats de fer cap investigació". "Van passar literalment del tema", ha conclòs.

Per la seva part, la defensa de Canudas ha explicat que l'Ajuntament de Súria no va actuar en relació a la denúncia presentada pel particular perquè "al cap de poc temps va ser el propi director general d'Urbanisme qui va obrir un expedient de protecció de la legalitat urbanística". El lletrat ha recordat que el consistori tenia tres mesos per respondre a la denúncia i "abans d'esgotar aquest termini la Generalitat es va avançar". Sobre el fet que l'Ajuntament no actués amb posterioritat a l'acció de la Generalitat, el lletrat ha dit que no ho va fer per no haver-hi "duplicitats". Per tot plegat, l'advocat ha demanat també l'absolució per al batlle de Súria.



Un regidor "beneficiat" per les obres



Pel que fa al regidor que va llogar a Iberpotash els terrenys on es va construir el camí per accedir a la rampa de Cabanasses, Joan Castellà, el fiscal l'acusa d'un delicte de negociacions prohibides amb funcionaris i li demana una pena de nou mesos de presó. El fiscal ha criticat durament que aquest regidor –que en el moment dels fets era encarregat de l'àrea de la Policia Local i – votés favorablement en dues ocasions a l'atorgament de les llicències, malgrat ser conscient que el projecte "el beneficiava". Per això, la fiscalia s'ha preguntat per què el regidor "no es va abstenir o, ni tant sols, va preguntar o consultar què havia de fer". A més, també ha criticat la resta de la corporació municipal perquè considera que "podien haver intuït alguna cosa".

La CUP també atribueix al regidor el delicte de negociacions prohibides, però discrepa amb el fiscal amb la pena prevista. Així, els cupaires li demanen una pena de dos anys de presó i una multa de gairebé 29.000 euros. El lletrat de la CUP ha dit que qualsevol regidor "és informat de les seves incompatibilitats com a càrrec públic quan inicia el mandant" i, per tant, creu que "no és possible al·legar desconeixement". "Era conscient de sobres que tenia un interès en el procediment i que no podia participar en la votació", ha reblat l'advocat. El lletrat també ha posat sobre la taula que el regidor cobraria entre 1.200 i 1.800 euros al mes per aquest lloguer, a més d'una opció a compra dels terrenys de 300.000 euros.

La defensa de Castellà, però, ha demanat la seva absolució. El lletrat creu que ha quedat provat que el regidor "no va utilitzar cap dels seus càrrecs per obtenir un tracte de favor" i considera que "va ser Iberpotash qui va anar-lo a buscar per negociar el contracte". De fet, l'advocat ha reconegut que l'actuació del seu client en no abstenir-se a la votació "no va ser la més encertada" però assegura que "això no es pot considerar un delicte". "Una cosa és que Castellà hagués votat un acord que no podia votar, però una altra diferent és que això sigui susceptible d'estar tipificat com a delicte", ha argumentat el lletrat.



El secretari accidental es dirigeix al magistrat



El secretari accidental de Súria ha fet ús del seu dret a parlar i ha lamentat davant del magistrat l'acusació contra ell. El secretari ha dit que fa 35 anys que treballa a l'administració i, malgrat no ser advocat, ha fet diversos cops de secretari accidental "amb un esperit de servei a la institució i lleialtat". "En aquests anys he posat tot el meu esforç, dedicació i treball i respecte pel medi ambient i sempre ho he fet basant-me amb l'ordenament jurídic que he sabut i he conegut", ha conclòs l'acusat, que ha dit que troba "injustes" les acusacions que es formulen contra ell.