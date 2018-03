Un foc en una empresa de Sant Joan fa rebentar un dipòsit amb cent litres d'oli

Un incendi va afectat ahir al matí l'empresa d'aliments per a animals Q-Alis, situada a la carretera C-55 (davant del polígon industrial Pla dels Vinyats), a Sant Joan de Vilatorrada.

L'incendi es va declarar cap a 3/4 de 6 del matí, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. En un primer moment, van cremar uns palets i, posteriorment, el foc va fer que es rebentés un dipòsit amb capacitat per a mil litres. Segons va detallat la gerent de l'empresa, Raquel Jiménez, en el moment dels fets només contenia «uns 100 litres de greix». L'incendi, que no va provocar ferits, va ser controlat pels Bombers, que s'hi van desplaçar amb quatre dotacions. En pocs minuts es va donar per extingit, i l'empresa va poder funcionar amb normalitat la resta del matí.

D'altra banda, els Bombers van ser activats ahir al migdia per una fuita de gas exterior a Manresa, al carrer Lepant. L'incident es va resoldre de seguida, sense afectats.