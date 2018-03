Montserrat, el Moianès i els punts alts de l'Anoia i el Bages es van despertar ahir blancs

L'última nevada de l'hivern, a poques hores de la primavera, va emblanquinar ahir a la matinada les cotes per sobre dels 400 i dels 500 metres de la Catalunya Central. La imatge més significativa va ser la de la muntanya de Montser-rat, que es va despertar totalment blanca. La neu també va emblanquir pobles del Moianès (com Moià i l'Estany) i de l'Alta Segarra (com Calaf), així com els pobles bagencs de les Valls del Montcau, entre els quals Talamanca i Mura.

La nevada va enfarinar, a més, altres zones elevades del Bages, a l'oest i al nord de la comarca (en poblacions com Castellfollit, Fonollosa i Cardona), al sud de l'Anoia (a la Llacuna), i a Solsona i a Berga. La neu va deixar petits gruixos a l'alt Berguedà, el nord del Solsonès i la Cerdanya.

La incidència de la nevada va ser mínima, perquè de seguida va sortir el sol i la neu es va anar fonent ràpidament. Al Moianès, tot i així, la nevada va fer suspendre el transport escolar, tot i que les escoles van obrir amb serveis mínims. Al Bages, es van anul·lar cinc rutes de diverses línies de taxis, que es dirigien a escoles de Fonollosa, Navarcles i Sant Mateu. L'afectació va ser de 33 alumnes.

A les carreteres, la situació va ser de força normalitat, ja que de bon matí ja s'havien pogut netejar. A la nit, s'havia restringit el trànsit de camions en carreteres com l'eix Diagonal i el Transversal.