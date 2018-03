Una persona pateix cremades i inhala fum, en un foc d'habitatge a Esparreguera

La masia de Can Tobella

Una persona va quedar ferida, amb cremades a les mans i a les cames i per inhalació de fum, en un incendi que es va declarar aquest dimarts al vespre a la masia Can Tobella d'Esparreguera. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 8.05 del vespre i quan van arribar a l'indret van comprovar que estava cremant una habitació i que hi havia una persona ferida.

L'afectat va ser traslladat amb ambulància a l'hospital de Martorell. Els Bombers, que s'hi van desplaçar amb tres dotacions, van poder donar el foc per extingit a les 8.38, i van comprovar que, malgrat que l'edifici havia quedat afectat per la gran quantitat de fum, l'estructura no estava compromesa.