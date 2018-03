La xifra d'incendis en edificis a Manresa i rodalia augmenta un 27% en un any

Els Bombers del parc de Manresa van ser requerits l'any 2017 per apagar 193 incendis d'àmbit urbà, que són els que es declaren principalment en habitatges, en empreses o en qualsevol altre tipus d'edifici situat a l'interior de nuclis urbans. Es tracta d'una xifra un 27% més alta que la de l'any anterior. El cos d'emergències atribueix aquest increment a la pobresa energètica i als casos de síndrome de Diògenes, que pateixen aquelles persones que acumulen altes quantitats de deixalles.

En concret, el 2016, els Bombers de Manresa van participar en l'extinció de 152 incendis urbans declarats a la capital del Bages i als pobles de la rodalia. La xifra ja era aleshores més alta que la del 2015, quan en van ser 141. L'any 2017, el nombre d'incendis d'aquesta tipologia ha estat de 193, és a dir, un 27% més alta que el 2016 i un 37% superior a la xifra del 2015.

Es dóna el cas que, segons dades dels Bombers de la Generalitat, l'increment dels incendis urbans a tot Catalunya va ser més lleuger del que es va registrar en l'àmbit de Manresa. Segons el cos d'emergències, en el conjunt del país, l'augment va ser del 5%.

En tot cas, assenyalen els Bombers, les xifres no fan res més que confirmar la tendència a l'alça registrada en els darrers anys, pel que fa a incendis d'habitatge, que es declaren principalment a l'hivern, a causa d'estufes i altres elements de calefacció en mal estat.

Els Bombers assenyalen que han detectat un increment dels focs d'habitatge causats per instal·lacions elèctriques en mal estat (circumstància causada per l'anomenada pobresa energètica) i també per l'alta acumuluació de deixalles en pisos on viuen persones afectades per la síndrome de Diògenes. «N'estem detectant més casos, des de fa uns anys», explica el cap del parc dels Bombers de Manresa, Ramon Vidal. «En aquests casos, com que hi ha molt poder combustible, el poder energètic de l'incendi es dobla o es triplica. I, als Bombers, no ens és fàcil poder entrar-hi», afegeix.

«Veiem molts casos de síndrome de Diògenes. I no és només gent gran», afegeix Víctor Fernàndez, caporal del mateix parc manresà. «Els casos de pobresa energètica també ens estan fent créixer molt els incendis urbans, tant al Bages com a tot Catalunya. Ens trobem que molts focs són causats per instal·lacions il·legals, tant elèctriques com de gas, a causa de la precarietat econòmica de moltes llars catalanes», afegeix Fernàndez. «Això ha fet que molta gent hagi hagut de tornar un altre cop a sistemes precaris i barats, és a dir, de pobresa energètica», diu.