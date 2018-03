Amplien a tots els jutjats de Catalunya el servei per acompanyar les víctimes

La conselleria de Justícia ampliarà a tots els jutjats catalans, a partir del proper 3 d'abril, el servei d'atenció i acompanyament a les víctimes dels delictes. Es passarà de 29 a 75 professionals de la psicologia i el treball social especialitzats en la matèria, cosa que permetrà oferir el servei als 49 partits judicials de Catalunya.

El suport és sobretot emocional i serveix per orientar, assistir i acompanyar les víctimes més vulnerables, sobretot les de violència masclista, a les diverses citacions que pot tenir un procés judicial.

L'ampliació d'aquest servei, que ara donarà cobertura a tots els ciutadans d'arreu de Catalunya, s'ha fet a través de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, a l'empresa d'interès social Intress per a un període de 15 mesos i per un import d'1.953.939 euros.

Els tècnics acompanyaran físicament la víctima al judici, li donaran suport psicològic o emocional abans, durant i després de la vista oral i vetllaran perquè s'apliquin els elements físics de protecció visual, com ara la col·locació de mampares o que la víctima i l'agressor utilitzin circuits alternatius en els jutjats per tal que no es puguin trobar.

Entre que una víctima presenta la denúncia i arriba a judici té un mínim de tres entrevistes presencials amb un professional de referència, i pot parlar les vegades que calgui per telèfon per resoldre dubtes. Per als treballadors del servei, l'èxit més gran és que les víctimes se sentin prou fortes per renunciar a l'atenció fins i tot abans d'arribar a judici.

La secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà, va destacar ahir que «la millor manera d'acostar la justícia al ciutadà és estar a prop de les víctimes». Per la seva banda, la directora d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Pilar Heras, va posar èmfasi en l'objectiu, que és «evitar al màxim el patiment de les víctimes i que puguin declarar en les millors condicions possibles», tot recordant que és una obligació establerta per l'Estatut de la Víctima del 2015.