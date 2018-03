Un conductor resulta ferit en accidentar-se amb el cotxe a Montserrat

Un conductor italià de 41 anys va resultar ferit ahir en accidentar-se amb el cotxe a prop de Montserrat. L'home, que presentava diversos politraumatismes, va haver de ser rescatat pels Bombers, ja que el vehicle havia quedat en una zona inestable. El ferit va ser evacuat pel SEM a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

Els fets, segons van explicar fonts dels Bombers, van tenir lloc a les 4 de la tarda a la carretera de Can Massana, al terme municipal de Marganell, a prop del monestir de Montserrat. Per causes que es desconeixen, el cotxe que conduïa la víctima va sortir de la calçada i va anar a parar en una zona inestable, amb perill que el vehicle es pogués desplaçar.

El conductor va quedar ferit a l'interior del cotxe i va ser rescatat pels Bombers de la Generalitat, que hi van enviar diverses dotacions. Els efectius van assegurar el vehicle, per evitar que es pogués precipitar per un desnivell, i van rescatar el conductor, que va ser assistit pel SEM. L'home va ser evacuat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

D'altra banda, una dona va resultar ferida ahir al matí en un accident de trànsit a Esparreguera, segons van informar fonts dels Bombers. Els fets van tenir lloc a 3/4 de 12 del migdia a la carretera C-1414, al punt quilomètric 2. Un vehicle que circulava en sentit Esparreguera va bolcar per causes que es desconeixen. La conductora va quedar atrapada a l'interior del vehicle. A l'indret es van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que van rescatar la dona de dins del cotxe, i el personal del SEM, que la va evacuar a un centre hospitalari.