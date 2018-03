Ordre de recerca per a un home acusat d'atracar un estanc de Sant Vicenç

El Jutjat Penal número 3 de Manresa ha dictat una ordre de recerca i captura per a un home que no va comparèixer en un judici en el qual estava acusat d'haver atracat un estanc de Sant Vicenç de Castellet. El processat, Cristian E. P., s'enfrontava a una petició de quatre anys i mig de presó per part de la fiscalia.

Els fets, segons l'escrit d'acusació fiscal, van tenir lloc el 23 de novembre del 2015, cap a 1/4 d'1 del migdia. El processat, Cristian E. P., que no tenia antecedents penals, es va dirigir a l'estanc Goya, situat al carrer del mateix nom, a Sant Vicenç de Castellet. Un cop a l'interior, segons la fiscalia, va esgrimir un ganivet d'uns 25 centímetres de fulla i va ordenar la propietària de l'establiment que li donés tots els diners que tingués.

Finalment, segons el fiscal, l'home va robar de l'estanc dos cartrons de tabac, de les marques Nobel i Lucky Strike, i que encara no han estat recuperats.

La fiscalia considera els fets com un delicte de robatori amb intimidació, per la qual cosa demana per a l'acusat la pena de quatre anys i mig de presó. El dia del judici, l'acusat no va comparèixer al jutjat. Davant del desconeixement de quin és el seu parador actual, el Jutjat va dictar una ordre de recerca i captura.