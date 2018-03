Tres anys de presó per a un manresà per apallissar la parella i trencar-li el dit

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a tres anys de presó un home que va apallissar greument la seva parella sentimental, fins al punt de retorçar-li i trencar-li un dit. L'agressió va tenir lloc en un pis del barri de la Balconada, d'on l'acusat no la va deixar sortir durant hores. La sentència prohibeix al condemnat apropar-se a la seva exparella durant quatre anys.

Els fets, segons la sentència, van ocórrer el 24 d'agost passat, al domicili on vivia l'acusat i la víctima. L'agressor, David H. H., va retenir durant hores la víctima sense deixar-la sortir del pis i, durant aquest temps, la va estar insultant diverses vegades, davant de la presència de la filla de la dona, menor d'edat.

En un moment determinat, l'acusat va agafar dels braços la víctima, la va balancejar amb força i la va llançar a terra. A continuació, li va donar puntades de peu per tot el cos, i li va clavar bufetades a la cara. A més, li va retorçar el dit gros de la mà dreta, fins a doblegar-lo i fracturar-lo.

Com a conseqüència de la pallissa, la víctima va tenir una fractura de la falange del dit, així com nombrosos hematomes per tot el cos, inclòs el cap, cosa que li va provocar una cefalea. Les ferides van tardar un mes i mig a curar-se.

Quan va poder alliberar-se del seu agressor, la dona va anar a curar-se a Urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, i va anar a exposar els fets als Mossos d'Esquadra. En el judici, el mosso que li va prendre declaració va explicar que la dona tenia molta por i que va assegurar que l'agressor l'havia estat agredint durant hores a l'interior del domicili

Es dóna el cas que l'acusat ja tenia antecedents penals per agressions en l'àmbit familiar i per altres delictes violents com agressions i robatoris amb intimidació. De fet, feia només tres mesos que ja havia estat condemnat pel Jutjat Penal número 2 de Manresa per dos delictes de lesions.

La sentència condemna David H. H. per un delicte de lesions a la pena de tres anys de presó. A més a més, li prohibeix apropar-se a la víctima durant quatre anys, en un radi inferior als mil metres.

La sentència reconeix que David H. H. és responsable civil del cas. Però l'eximeix de pagar cap indemnització, perquè la dona va renunciar a rebre cap compensació econòmica per les lesions sofertes, a la qual tenia dret.