Ferida lleu una conductora que s'estimba contra una tanca a Martorell

Una dona ha resultat ferida lleu aquest dissabte a les 11 del matí en un accident de trànsit a l'AP7, a l´alçada de Martorell. Segons els bombers, la dona s'ha estimbat amb el cotxe que conduïa contra una tanca com a resultat d'una topada entre tres vehicles. L'equip dels Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha evacuat fins a l'Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí. Fins al lloc de la topada s'hi han desplaçat, a part del SEM, dos vehicles dels bombers.

Per altra banda, aquest matí hi hagut un altre accident de circulació a la C-55, a l'alçada de Castellvell i el Vilar en sentit Terrassa. Un cotxe ha xocat contra la mitjana de la carretera, però no s'ha hagut de lamentar cap ferit. Els bombers no hi han intervingut i, segons el Servei Català de Trànsit, no hi hagut problemes circulatoris arran del xoc.