La majoria d'advocats de Manresa donaria suport a una querella col·lectiva contra Pablo Llarena

"Una gran majoria d'advocats del Col·legi d'Advocats de Manresa donaríem suport, a títol individual, a una querella col·lectiva contra Pablo Llarena". Així ho ha assegurat aquest dilluns el degà del col·legi manresà, Abel Pié, després de la concentració que advocats i procuradors han dut a terme davant dels jutjats de Manresa per reclamar l'alliberament dels presos independentistes.

Juristes catalans, aglutinats en associacions com Drets o la Coordinadora d'Advocats Catalans, estan estudiant la possibilitat de presentar una querella col·lectiva, per prevaricació, contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per haver processat dirigents independentistes per rebel·lió, malgrat la inexistència de violència, i per haver vulnerat els seus drets fonamentals, en dictar presons preventives.

Pié, preguntat al respecte, ha explicat que "és molt probable" que s'acabi presentant la querella col·lectiva i que, en aquest cas, s'ha mostrat convençut que "una gran majoria" de col·legiats manresans s'hi adheriria.