Una dona resulta ferida lleu en un accident de trànsit a Masquefa

Una dona va resultar ferida lleu ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera entre Martorell i Capellades (B-224), a l'altura de Masquefa, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets van tenir lloc a 1/4 de 8 de la tarda al punt quilomètric 18, en el carril en sentit Capellades. Per causes que es desconeixen, es va produir un xoc entre tres vehicles. Com a conseqüència, una de les ocupants d'un dels cotxes va resultar ferida lleu, per una fuetada a les cervicals, i va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). També presentava una crisi nerviosa.