El fiscal acusa l'alcalde de Navàs de tolerar una nau il·legal i ell defensa que la va fer enderrocar

El fiscal de delictes urbanístics de Barcelona, Antoni Pelegrín, demana tres anys i mig de presó per a l'alcalde de Navàs, Jaume Casals (CUP), per haver tolerat presumptament una nau il·legal a Palà de Torroella, segons l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés Regió7. Casals, que anirà a judici a l'Audiència de Barcelona, es mostra sorprès per l'acusació, ja que assegura que es va limitar a fer cas als informes de l'arquitecte i del secretari de l'Ajuntament, que validaven l'intent de legalització de la nau. I constata que, quan la Generalitat va dictaminar que s'havia d'ensorrar, ell mateix va procedir a ordenar l'enderroc.

A diferència del que succeeix en altres querelles similars contra ajuntaments, el fiscal d'Urbanisme, en el cas de Navàs, només ha decidit adreçar l'acusació contra l'alcalde, i no pas contra el secretari i l'arquitecte, que són els tècnics que van fer els informes favorables per intentar legalitzar la nau. La fiscalia acusa Casals d'un delicte de prevaricació i d'un delicte continuat sobre l'ordenació del territori i, a banda de la pena de presó, li demana tretze anys d'inhabilitació i 6.000 euros de multa. El ministeri públic també portarà a judici (que s'ha de celebrar d'aquí a uns mesos) els dos propietaris de la nau, per a qui demana un any i mig de presó.

Els fets es remunten al març del 2013, quan els Agents Rurals van constatar que s'estava construint una nau il·legal en uns terrenys no urbanitzables de Palà de Torroella, qualificats de protecció forestal, on només estaven permeses edificacions vinculades a l'explotació del bosc. Els dos propietaris de la nau, afirma la fiscalia, no havien demanat la llicència municipal i pretenien destinar l'edifici al turisme rural, una activitat molt diferent a l'agrícola o la forestal.

Segons la fiscalia, quan els Agents Rurals van posar els fets en coneixement de l'Ajuntament, l'alcalde «va tolerar intencionadament que les obres il·legals es poguessin acabar, tot silenciant la infracció urbanística comesa pels acusats, i va permetre que es pogués així destinar la nau a l'activitat de turisme rural, que sabia que es desenvoupava a la finca».

Des del març del 2013 fins al febrer del 2016, la fiscalia desgrana tot un seguit de procediments de l'Ajuntament per intentar legalitzar la nau, el primer dels quals l'aprovació d'un expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística. Tot i que el fiscal afegeix que el consistori no va dictar cap ordre als propietaris perquè aturessin les obres, el consistori ho nega i afirma que va dictar l'ordre el 9 de setembre del 2013.



«Falsa aparença d'ús agrícola»

Segons continua el ministeri fiscal, els propietaris van presentar una petició de legalització de la nau, que es basava en «la falsa aparença que la nau seria destinada a un ús agrícola de cultiu de plantes aromàtiques, sense que això fos realment cert i sense que aquella activitat fos una veritable activitat econòmica rústica».

El fiscal reconeix que el febrer del 2016 la junta de govern local de l'Ajuntament de Navàs va denegar la llicència municipal. Però considera que l'alcalde a partir de llavors va demorar els terminis legals per enderrocar l'edifici.

Fonts municipals neguen del tot l'acusació de la fiscalia. Segons asseguren, «es va obrir un procediment de protecció de la legalitat urbanística i es va atorgar a la propietat un termini per procedir a legalitzar la nau, seguint el criteri de l'arquitecte i del secretari municipals». Segons afegeixen, «també es va ordenar la suspensió provisional de les obres fins que es resolgués el procediment».

Sobre el projecte de legalització presentat per la propietat, les mateixes fonts municipals expliquen que, «vistos els informes jurídics i tècnics per part de l'alcalde, es va requerir als propietaris que completessin el projecte amb documentació». Quan els propietaris la van enviar, «es va enviar l'expedient sencer a la Comissió d'Urbanisme». La Comissió va requerir a la propietat que hi incorporés un estudi d'impacte paisatgístic. «No és fins al 22 de gener del 2016 que s'emet per part de la Comissió un informe desfavorable a la legalització de la nau», afirmen.

L'alcalde Casals fa constar que l'Ajuntament va rebre l'informe de la Comissió el 10 de febrer del 2016. «El 25 de febrer ja es va aprovar la denegació de la legalització. I aquell dia, es va dictar un decret d'alcalde, ordenant l'enderroc», afirma. La propietat va presentar recursos contra l'enderroc, però finalment, l'any passat, va accedir voluntàriament a ensorrar la nau.

Jordi Matamala, advocat defensor de Casals, creu que l'acusació «és una aberració jurídica sense cap fonamentació». Segons remarca, «consta documentalment que no existeix cap informe jurídic del secretari, ni tècnic de l'arquitecte, que manifestessin la necessitat de procedir a l'enderroc de la nau (i no la seva legalització). Segons Matamala, «de l'escrit d'acusació, sembla que l'alcalde hauria d'haver dictat una ordre d'enderroc, contravenint els informes de l'arquitecte i del secretari, que són, a més, els que tenen els coneixements tècnics i legals».