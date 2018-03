La instrucció del cas només va durar tres mesos

? El Jutjat d'Instrucció 1 de Manresa va rebre la querella de la fiscalia l'abril de l'any passat. El juliol, només tres mesos després, el jutge va finalitzar la instrucció de tot el procés, malgrat que la causa té més de mil folis. «Sorprèn molt la velocitat del jutjat. No es va prendre declaració com a testimonis ni al secretari ni a l'arquitecte», assenyala l'advocat de la defensa, Jordi Matamala. «Seria molt bo que la justícia fos tan ràpida en tots els procediments, però malauradament no sol ser així», lamenta.