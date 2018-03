Un mort en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la C-55 a Callús

Una persona ha mort aquest dimarts al migdia en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la C-55 al terme municipal de Callús, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

L'accident s'ha produït poc després de dos quarts de dues del migdia al quilòmetre 43,5 on, per causes que es desconeixen, els dos vehicles han col·lidit frontalment i, com a conseqüència, ha mort el conductor del turisme.

A quarts de cinc de la tarda la circulació a la via ja s'ha restablert completament. Arran de l'accident la via ha quedat tallada en els dos sentits de la marx i a quarts de quatre de la tarda els Mossos d'Esquadra han començat a donar pas alternatiu.

Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i diversos efectius del SEM.