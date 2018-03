Un barceloní amb vincles bagencs mor en un accident a la C-55, a Callús

Un home de 68 anys va morir ahir al migdia en un accident de trànsit a l'eix del Cardener (C-55), a Callús, quan el cotxe que conduïa va xocar frontalment contra un camió. La víctima mortal era natural de Barcelona, però havia tingut un pis a Manresa i actualment també tenia vincles amb Cardona.

Els fets, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra, van tenir lloc poc després de 2/4 de 2 del migdia al punt quilomètric 43,5 de la C-55, entre Callús i Súria, a tocar de la colònia Antius. L'accident va tenir lloc just a l'altura de l'accés a la zona de les Comes.

Per causes que els Mossos d'Esquadra estan investigant, un cotxe que circulava en sentit Solsona no va fer el revolt que hi ha situat just després de l'accés a les Comes. En lloc de fer el revolt, doncs, el turisme va mantenir una trajectòria recta, va envair el carril contrari i va xocar frontalment amb un camió que circulava correctament en sentit Manresa. Els Mossos no descarten que la víctima s'hagués pogut adormir o hagués tingut algun problema de salut, cosa que haurà d'aclarir l'autòpsia.

Com a conseqüència de la violenta topada, el cotxe va anar a parar a un costat de la calçada, al marge, i el conductor va resultar mort. Per la seva banda, el conductor del camió, veí de Palafrugell, va resultar il·lès. «Tot ha passat molt ràpid, no he tingut temps de reaccionar. De cop i volta, he vist com el cotxe, en lloc de fer el revolt, venia de forma directa cap a mi», explicava el camioner a aquest diari. «El que no m'ha passat en vint anys conduint camions, m'ha succeït avui en menys de quatre segons», afegia consternat. El camió, d'una empresa avícola de Begur, anava buit de càrrega en el moment dels fets.

Fins al lloc de l'accident, s'hi van desplaçar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van rescatar el cadàver de l'interior del cotxe. També s'hi van traslladar tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el personal del qual va confirmar la mort de la víctima i va atendre el camioner, que no va requerir cap traslladat sanitari. Per aquest motiu, va ser donat d'alta al mateix lloc dels fets.

A causa de l'accident, els Mossos d'Esquadra van tallar inicialment la calçada en els dos sentits de la marxa, però, al cap de poca estona, van poder reobrir el carril en sentit Solsona, a través del qual van donar pas alternatiu al trànsit. Les retencions, per aquest motiu, van ser lleus i no van superar un quilòmetre de llargada.

Fins a l'indret també s'hi van desplaçar dues grues, una per retirar el camió sinistrat, amb nombrosos desperfectes a la cabina, i l'altra per treure el cotxe del marge. Amb els vehicles retirats, els tècnics de Carreteres van acabar de netejar la calçada. Poc després de 2/4 de 5 de la tarda, els Mossos d'Esquadra ja van poder reobrir totalment la via.

El cos va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on avui és previst que se li faci l'autòpsia. Ahir, a l'hora de tancar l'edició, es desconeixia el dia i lloc del funeral. De fet, tampoc no s'havia pogut determinar el domicili exacte de la víctima. L'home era natural de Barcelona, però havia estat establert a Manresa i actualment tenia vincles familiars a Cardona.

Es tracta del primer accident mortal d'aquest 2018 que succeeix a l'eix del Cardener, en el tram entre Manresa i Solsona. El darrer sinistre tràgic va tenir lloc l'1 d'octubre passat, quan una noia de 25 anys de Súria va morir també a la mateixa via, al terme igualment de Callús.