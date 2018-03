Bombers per la República denuncia que el veí d'Oló va ser «escanyat» pels Mossos

La sectorial de l'ANC, Bombers per la República, ha denunciat que el bomber de Santa Maria d'Oló que va resultar ferit dilluns durant les càrregues dels Mossos a l'A-2, a Soses, va ser "escanyat" per agents antiavalots, motiu pel qual va arribar perdre el coneixement. Per aquest motiu, el seu entorn familiar assegura que "està en tràmit" una denúncia pels fets.

"En la concentració de Soses, un dels nostres companys va ser reduït violentament, colpejat tirat a terra i escanyat fins que va perdre el coneixement", ha manifestat Bombers per la República en una sèrie de tuits aquest dimarts a la tarda. També censura que els antiavalots no anessin identificats de forma visible. "Quan els bombers anem de paisà ens identifiquem, juntament amb membres d'En Peu de Pau, per intentar mediar a les concentracions. Alguns hem acabat amb el cap obert i lesions importants". El bomber afectat forma part d'En Peu de Pau.

En els vídeos gravats al lloc dels fets a Soses, es veu com els antiavalots dels Mossos s'enduen per la força al bomber afectat cap a una banda, el tiren a terra i el colpegen. "No ens podem permetre que s'actin ordres contra els drets humans, que embrutin l'excel·lent i necessària tasca que fan els Mossos diàriament al servei de la ciutadania", afegeix Bombers per la República.

Fonts properes al bomber moianès han confirmat a aquest diari que "s'ha iniciat els tràmits" per presentar una denúncia contra els Mossos.