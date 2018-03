Descarten que l'incendi en dos comerços a Manresa fos provocat

Els Mossos d'Esquadra han descartat que un incendi que es va declarar el desembre passat en dos comerços contigus de Manresa fos causat intencionadament. La investigació ha conclòs que el foc va ser originat de forma fortuïta, a causa d'un curtcircuit.

L'incendi va tenir lloc el 18 de desembre a la matinada i va cremar completament dos locals comercials situats a la plaça de Catalunya (on hi havia el restaurant Kebab Catalunya) i al carrer Saclosa (on hi havia una botiga de venda de telèfons mòbils). En aquell moment, no hi havia ningú a l'interior dels establiments. L'incendi, però, va obligar a desallotjar durant tres hores una seixantena dels veïns que viuen a l'edifici. Un dels evacuats va tenir una intoxicació lleu de fum.