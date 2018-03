Es fuga amb 1.590 paquets de tabac i acaba estampat contra la tanca d'un càmping

La Guàrdia Civil ha detingut aquest diumenge un home de 29 anys poc després d'haver-se donat a la fuga a la duana de la Farga de Moles (Alt Urgell) amb 1.590 paquets de tabac de contraban, localitzats a l'interior del seu vehicle i valorats en 6.650 euros. Els fets van tenir lloc a mitjanit, quan els efectius policials van parar un cotxe que tenia al davant en un control rutinari i van veure, segons han explicat en un comunicat, com aquest el va avançar per fugir del pas fronterer. Tot i que els agents li van demanar que s'aturés, el conductor hauria accelerat per marxar de la duana, fins que, finalment, van localitzar el vehicle, que havia topat contra la tanca d'un càmping situat a pocs quilòmetres de la frontera. Posteriorment, van veure aturat el cotxe que havien parat al control i al tornar a inspeccionar-lo van trobar, entre els seus ocupants, al conductor que s'havia donat a la fuga, el qual va ser arrestat.

El detingut, nascut a Algèria, està acusat de desobediència greu als agents de la Guàrdia Civil, a més d'un delicte contra la seguretat del trànsit i un altre de danys a la propietat privada. Segons sembla, la maniobra de fugida es va dur a terme quan el vehicle que el precedia, que passava pel carril verd per on han de circular els que no tenen "res a declarar", va ser aturat cap a les 12 de la matinada en un control rutinari efectuat pels agents, que van inspeccionar el seu maleter. Aleshores, l'arrestat hauria decidit avançar-lo i, en aquesta maniobra, hauria envaït diversos aparcaments. Un cop alertat pels efectius policials, que el van instar a que parés segons han explicat, va accelerar la marxa del cotxe per abandonar el recinte duaner.

La Guàrdia Civil va activar en aquell moment un dispositiu per localitzar el vehicle, el qual va ser trobat accidentat contra una tanca d'un càmping, a pocs quilòmetres de la frontera. Al seu interior hi havia 1.590 paquets de tabac de contraban valorats en 6.650 euros. Posteriorment, els agents van continuar buscant al conductor que havia fugit i van veure com el cotxe que havien parat al control estava aturat en un camí paral·lel a la calçada amb tres persones al seu interior, les mateixes que havien identificat a la duana. Minuts més tard, quan tornava a circular per la carretera, el van tornar a parar i van trobar un quart ocupant que, segons van identificar, era l'home que s'havia donat a la fuga.

Un cop verificada la quantitat de tabac de contraban localitzat, els agents van aixecar una acta per infracció administrativa per aquest fet, deixant dipositats a la duana tant el tabac com el vehicle intervingut.