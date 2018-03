Un treballador resulta ferit per una fuita de gas a Martorell

Un operari va resultar ferit aquest dimarts al migdia com a conseqüència d'una fuita de gas a Martorell, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets van tenir lloc a 2/4 d'1 del migdia en unes obres al Camí Vell de Sant Esteve. La maquinària va causar una fuita de gas, que va provocar flama, segons les mateixes fonts. L'operari va resultar ferit per algunes cremades, ja que li havien saltat espurnes a la pell. Després de ser atès pel SEM, va ser traslladat en ambulància a l'hospital deMartorell. Els Bombers també van demanar als veïns d'un edifici que no sortissin per seguretat.