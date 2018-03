Uns 326.952 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana fins a les 12 del migdia

Un 81,74% dels 400.000 vehicles previstos en el marc de l'operació sortida de Setmana Santa han abandonat l'àrea metropolitana entre les tres de la tarda de dijous i les dotze del migdia d'aquest divendres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, fins a aquesta hora han utilitzat les principals vies de sortida de Barcelona i els entorns 326.952 vehicles.

Les retencions més importants en aquesta segona fase de l'operació sortida es concentren a l'AP-7, en sentit nord els vehicles s'aturen a la Roca del Vallès (13 km) i a Llinars del Vallès (12 km), i en sentit sud els problemes es concentren al Papiol (4,5 km), Vilafranca del Penedès (8 km intensitat), Gelida (10 km) i Altafulla. També hi ha cues a la C-32 a Castelldefels (2 km) i Sitges (11 km) en sentit sud i circulació lenta amb aturades a Palafolls (4,5 km) i Blanes en sentit nord.

També hi ha força complicacions a la C-16 a Berga (14 km de cua) en sentit nord i a la C-17 a Ripoll (4 km) per anar cap a Ribes de Freser i a Parets del Vallès per anar cap a Vic. A l'N-145 a les Valls de Valira per accedir a Andorra les retencions s'allarguen 9 quilòmetres.