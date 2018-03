Citen a declarar la veïna de Berga denunciada pel fiscal per un suposat delicte d'odi el 3-O

La berguedana que va ser denunciada per la fiscalia per un suposat delicte d'odi el 3-O ha estat citada a declarar el proper 11 d'abril a la 1 del migdia als jutjats de la capital del Berguedà. L'ANC i Òmnium Cultural han convocat per aquell mateix dia una concentració davant dels jutjats amb el lema 'Mai caminaràs sola, en defensa de les llibertats' per mostrar-li el seu suport, segons han confirmat les entitats a l'ACN.

Els fets, tal com va publicar Regió7 el 9 de març, haurien tingut lloc durant la vaga del passat 3 d'octubre quan, segons el relat de la fiscalia, la denunciada hauria increpat dues noies que es trobaven a un bar de Berga, amb insults antiespanyolistes. La denunciada va negar a aquest diari totalment els fets.