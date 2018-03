Un conductor fuig després d'accidentar-se a la rotonda de la Petrocat de Manresa

Espectacular accident de trànsit aquest divendres a la matinada a la rotonda de la Petrocat de Manresa, on conflueixen la C-55 i l'eix transversal (C-25). Un cotxe que provenia de Manresa, per la carretera de Cardona, no ha fet la rotonda i s'ha enfilat damunt del talús central, tot arrencant un senyal al seu pas. El conductor ha fugit del lloc dels fets.

Els Mossos i el SEM han rebut l'avís de l'accident a les 2.50 hores, quan un testimoni ha alertat de la presència del cotxe accidentat. Quan hi han arribat els cossos d'emergències, s'han trobat que no hi havia ningú a l'interior del cotxe. Les portes estaven obertes, els airbags activats i el vehicle tenia el contacte donat.

Els Mossos d'Esquadra han iniciat la recerca del propietari del cotxe. Al Servei Català de Trànsit li consta que el conductor, un cop localitzat, es trobava amb ferides molt lleus. Aquest divendres al matí, el vehicle continuava accidentat al mateix lloc, la qual cosa ha despertat la curiositat de nombrosos conductors que passaven per l'indret.