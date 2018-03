Detingut a Manresa un conductor drogat, sense carnet ni assegurança i amb una ordre judicial pendent

La Policia Local de Manresa ha detingut aquesta matinada un home de 31 anys veí de Castellbell que va donar positiu en diverses drogues i que també tenia una ordre judicial de detenció.

Els fets van ocórrer en un control rutinari a la Plaça Valldaura, a quarts de dues de la matinada, en apreciar els agents que el conductor d'un vehicle presentava simptomatologia de trobar-se sota els efectes d'alguna substància tòxica o estupefaent.

Realitzades les proves de detecció, els reactius van marcar positiu en cànnabis, cocaïna i amfetamines. En comprovar les dades per procedir a denunciar-lo, i en no acreditar l'individu estar en possessió de carnet de conduir, el sistema informàtic policial va alertar els agents que el vehicle tampoc li constava assegurança i que el conductor tenia diversos requeriments judicials, un d'ells, una ordre de detenció d'un dels jutjat centrals d'instrucció de Madrid, motiu pel qual es va detenir per tal de ser posat a disposició judicial.