Detingut un presumpte contrabandista després d'accidentar-se a l'Alt Urgell

La Guàrdia Civil va detenir un home de 29 anys poc després d'haver fugit a la duana de la Farga de Moles (Alt Urgell) amb 1.590 paquets de tabac de contraban, localitzats a l'interior del seu vehicle i valorats en 6.650 euros.

Els fets van tenir lloc diumenge a mitjanit, quan els efectius policials van parar un cotxe que tenia al davant en un control rutinari i van veure, segons han explicat en un comunicat, com el segon vehicle el va avançar per fugir del pas fronterer. Tot i que els agents li van demanar que s'aturés, el conductor hauria accelerat per marxar de la duana, fins que, finalment, van localitzar el vehicle, que havia topat contra la tanca d'un càmping situat a pocs quilòmetres de la frontera.

Posteriorment, van veure aturat el cotxe que havien parat al control i, en tornar a inspeccionar-lo, van trobar, entre els seus ocupants, el conductor que havia fugit, el qual va ser arrestat. El detingut, nascut a Algèria, està acusat de desobediència greu , a més d'un delicte contra la seguretat del trànsit i un altre de danys.