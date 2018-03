El funeral de la víctima mortal de la C-55, a Callús, es farà divendres

El tanatori de Sant Gervasi de Barcelona acollirà aquest divendres, a les 2 del migdia, el funeral de Francesc Martí Palau, el barceloní que dimarts al migdia va morir en un accident de trànsit a la C-55, a Callús. Actualment, des de feia un temps, l'home vivia a Cardona, on es dirigia en el moment dels fets. L'accident va tenir lloc quan el cotxe que conduïa va envair per causes que es desconeixen el carril contrari i va xocar frontalment contra un camió que circulava en sentit Manresa. El sinistre es va produir a prop de la colònia Antius.