Un incendi ha afectat aquest divendres al matí un pis del carrer Creu Guixera de Manresa, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, que hi han treballat amb quatre dotacions.

El foc s'ha declarat a 2/4 de 8 del matí i ha cremat un moble de l'entrada, mentre que el fum i la temperatura han afectat el rebedor de l'habitatge, segons les mateixes fonts. No hi ha hagut ferits i els Bombers han pogut donar per extingit l'incendi en menys de mitja hora.