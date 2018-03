«L'edifici ha quedat obsolet de personal, ja que hauríem de ser entre 10 i 12 bombers»

Va entrar al cos com a voluntari l'any 1986 i quatre anys després passava a ser bomber professional. Ha anat escalant posicions a dins de Bombers i, des del 2015, dirigeix el parc de Manresa

Nascut a Manresa, Ramon Vidal ha basat una bona part de la seva trajectòria com a bomber a la capital del Bages, tot i que durant un temps va treballar a la Regió Metropolitana Sud. Va començar sent bomber voluntari ara fa 32 anys, i l'any 1990 ja va entrar al cos com a professional. El 2007 va ser ascendit a caporal i des del 2011 és sergent. La seva progressió va continuar el 2012 com a responsable adjunt d'operacions de la Regió d'Emergències Centre. Des del 2015 és el cap del parc de Bombers de Manresa, i també sotscap territorial de la Regió Centre.



Quants bombers hi ha actualment al parc de Manresa?

Som 45, però a l'estiu, per la campanya d'incendis, arribem a ser més de 80, entre punts de trànsit, els forestals de reforç, etc.

És una quantitat òptima d'efectius?

L'edifici ha quedat obsolet de personal. Havíem arribat a tenir deu bombers a cada guàrdia, però des de fa uns anys la dotació mínima és de vuit bombers. Per anar bé, el mínim d'efectius hauria de ser entre deu i dotze, en lloc de vuit. Perquè a nosaltres ens toca abastar molta comarca del Bages, no només Manresa i el seu entorn.

Quins són els parcs professionals de Bombers més propers?

Els tenim a Cardona, Moià i Calaf. I, més enllà, a la zona, ja tenim els parcs de Terrassa o Martorell. I, és clar, fins a Manresa són uns vint minuts de trajecte, com a mínim.

Això vol dir que, si hi ha molts serveis, hi ha dies que han de rebre ajuda d'altres parcs, per falta de bombers a Manresa?

Ens hi trobem, sí. Ens ha de venir a donar suport el personal d'altres parcs, que es queda al de Manresa de reserva. El parc manresà és sobretot de primera sortida: hi ha moltes actuacions d'incendis de vegetació, de focs d'indústria, pàrquings, habitatges, etc. I necessites que t'ajudi, com a reforç, la dotació d'altres llocs. El parc de Manresa, doncs, necessitaria més bombers.

També hi ha parcs de Bombers voluntaris a la comarca.

Sí, i la resposta que donen és bona i ràpida, però no tenen sempre la possibilitat d'obrir el parc.

Veu possible aconseguir que Interior doti el parc de Bombers amb deu o onze efectius?

M'agradaria que fos així, però sé que no hi ha prou personal. Entenc la mancança general de bombers que hi ha a Catalunya, i suposo que, a còpia d'anar fent convocatòries, anirem aconseguint més efectius.

Recentment, la Generalitat va fer obres de manteniment al parc. Es necessitaria, però, una reforma més important?

Sí que s'han fet coses, és cert, però l'edifici és del 1982 i són molts anys en funcionament. Aquí hi ha personal les 24 hores dels 365 dies de l'any. I, tot i que la gent ho cuida i ho arregla, es desgasten les coses. I es necessitaria fer alguna cosa més, sí. Necessitaríem més espai per a l'estiu, que és quan tenim més personal

Les instal·lacions són molt limitades pel que fa a espai?

És una mica limitat, sí. A l'estiu, moltes vegades hem de fer torns per menjar al menjador. I, a la cuina, només hi ha cinc fogons i una planxa. I dos microones.

Fa pocs dies, aquest diari va publicar que les actuacions que han pujat més els darrers anys són els incendis en habitatges.

Sí, i constatem això, que una part d'aquest increment s'explica pels casos de pobresa energètica i de síndrome de Diògenes. És clar, quan hi ha moltes deixalles en un pis que crema, ens trobem que el poder energètic de l'incendi es dobla o es triplica. Perquè hi ha molt potencial combustible.

Quin és el tipus de servei majoritari en què intervenen més els Bombers?

Doncs, en primer lloc, trobem les assistències tècniques. Per exemple, obrir la porta d'un pis a l'interior del qual viu una persona gran que ha caigut, sanejar una façana en mal estat, rescatar algun gat atrapat en una canonada, revisar una teulada que s'aixeca pel vent... Després, vindrien els incendis de tipus urbà, els salvaments de persones i els accidents de trànsit. Els incendis de vegetació, que és el tipus de servei per què se'ns coneix més, ocupen el cinquè lloc de les actuacions.