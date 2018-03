Arbres caigut al Bages, l'Anoia i al Baix Llobregat Nord per la ventada

Els bombers han hagut de fer durant tot el matí sortides per caigudes d'arbres al Bages, a l'Anoia i al Baix Llobregat Nord a on el vent aquest dissabte al matí ha arribat a ràfegues de 70 quilòmetres per hora. Tot i que no hi hagut cap ferit, els Bombers han rebut avisos per retirar arbres a les carreteres, principalment a la Llacuna, Masquefa, Abrera d'Anoia, Esparreguera, Martorell i Collbató. A Manresa, els Bombers també han hagut de fer una sortida per la branca escapçada d'un arbre al carrer Guifré el Pilós amb Bisbe Torres. A la capital del Bages, el vent també ha arrencat un arbre al carrer de Sant Fruitós.

En el conjunt de Catalunya, els Bombers de la Generalitat acumulen fins a 130 avisos per la forta ventada fins a les 12 hores d'aquest dissabte, la majoria concentrades a les comarques del Camp de Tarragona (73) i a la Regió Metropolitana Nord (35).

Entre les sortides més destacades hi ha la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Salou (Tarragonès) que ha afectat tres cotxes aparcats però sense deixar ferits. Les ratxes de mestral superen àmpliament els 100 km\/h al Camp de Tarragona i a l'Ebre i a migdia sobresurten registres com els 145 km\/h de l'Hospitalet de l'Infant i la Riba, els 142 km\/h de l'Albiol, els 124 km\/h d'Almoster, 120 km\/h a Valls, 118 km\/h a Rojals, 111 km\/h a Mont-roig del Camp o 108 km\/h al Perelló, segons dades recollides de les estacions de Meteoclimatic i el Meteocat. Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona detalla que els Bombers han fet 20 sortides a la capital catalana pel vent i que ha tancat per precaució la part alta del Park Güell.