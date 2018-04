Espanyolistes ultres fan malbé part de l'estelada gegant de la carretera de Castellnou

Espanyolistes d´extrema dreta han fet malbé part de l´estelada gegant que hi ha entre la carretera que va de Castellnou de Bages i Santpedor. Els fets van tenir lloc ahir poc abans de la mitjanit, quan la Policia Local de Santpedor va rebre un avís de que un grup d´individus estaven repintant i arrencant amb plaques metàl·liques enganxades una malla del costat de la carretera.

Fins a aquest punt també van arribar independentistes, que van ser alertats a través de les xarxes socials, i es van viure moments de tensió entre els dos grups, fins al punt que la Policia Local va haver d´avisar als Mossos d´Esquadra perquè els ajudessin.

Els agents dels dos cossos policials van identificar prop d´una vintena de persones, alguns d´ells coneguts de formar part de formacions polítiques ultres al Bages, segons han confirmat a Regió7 els Mossos d´Esquadra.

El Comitè de Defensa de la República ha convocat avui a les 5 de la tarda els seus membres a arreglar la part de l´estelada -que hi ha és dels del 2013. que els ultres van fer malbé. Aquí també s'han produït enfrontaments verbals entre partidaris i detractors, amb moments de tensió entre els dos bàndols.

No és la primera vegada que hi ha incidents a causa de l´estelada. El 21 de març va aparèixer repintada com a bandera espanyola.