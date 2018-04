Un 70% dels vehicles previstos en l'operació tornada ja són a l'àrea metropolitana

Fins a les 5 de la tarda ja havien tornat 441.629 vehicles de les seves vacances de Setmana Santa a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta xifra representa un 70'66% del total de cotxes que ha previst el Servei Català de Trànsit en la operació tornada.

De moment ja s'han generat les primeres cues en les vies d'accés a la capital catalana, com per exemple a l'A-2 amb retencions que superen els 16 quilòmetres entre Igualada i el Bruc en direcció a Barcelona.

A l'AP-7 també s'han generat cues entre el Vendrell i Vilafranca del Penedès que s'acumulen 15 quilòmetres i mig de circulació lenta. També a la C-32 a l'alçada de Sitges en direcció a la capital catalana hi ha 6'5 km de retenció a causa d'una manifestació.

A la N-340 entre Creixell i el Vendrell també hi ha 6 quilòmetres de cotxes aturats a causa de la tornada de les vacances.

Al llarg del migdia alguns accidents han comportat petites cues, com per exemple a l'AP-7 a l'alçada de Riera de Gaià (Tarragonès) on s'han acumulat 11 quilòmetres a causa d'un accident que ha obligat a tallar un carril de circulació, però abans de les 3 de la tarda s'ha normalitzat la situació.

En la C-14, la carretera de baixada del Pirineu lleidatà, durant el migdia també s'han produït petites cues a l'alçada de Ponts, en direcció a Artesa de Segre i també a Organyà, congestions que han arribat als 5 quilòmetres.

Pel que fa a les carreteres del litoral nord de Catalunya no hi ha problemes de circulació tret d'acumulacions puntuals a les sortides i entrades d'alguns pobles. A mig matí s'han registrat més trànsit en la C-25 entre Cassà de la Selva i Llagostera (Gironès) però en cap cas ha provocat congestions importants.