Un home cau d'uns 10 metres quan fugia de la policia, a Manresa

Un home amb una ordre d'allunyament va entrar a l'habitatge de la seva exdona i quan va arribar la policia va emprendre una fugida que va acabar amb una caiguda d'uns 10 metres. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la nit en una zona de la carretera de Santpedor de Manresa. L'individu es va fer diverses fractures a les cames i segueix hospitalitzat.

Els fets van ocórrer diumenge a quarts de dotze de la nit, quan la Sala 092 de la Policia Local de Manresa va rebre una trucada d'un domicili de la zona de la carretera de Santpedor en la qual una dona, molt espantada, informava que el seu exmarit, del qual tenia una ordre d'allunyament, es trobava intentant rebentar la porta de l'habitatge.

D'immediat es van adreçar a la zona diverses patrulles de la Policia Local i del Cos de Mossos d'Esquadra que, en arribar, van veure la porta rebentada i el presumpte agressor, ja dins del domicili, intentant bloquejar-la amb mobiliari de dins del domicili per impedir-los l'accés.

Quan els agents van poder accedir al domicili van trobar que l'home ja no hi era, si bé van veure una finestra oberta per la què semblava que l'home hauria pogut fugir despenjant-se per una canalera. Quan els agents van iniciar la recerca de l'home a l'exterior, el va trobar a terra, a tocar de la casa i amb diverses fractures a les dues cames.

Posteriorment es va comprovar que, hores abans, l'home també hauria estimbat el cotxe de la seva exdona -havent-lo agafat sense permís- contra mobiliari urbà en un carrer proper. L'individu segueix hospitalitzat.