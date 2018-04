Els Mossos calmen a Santpedor un grup d'ultres que increpava independentistes

Espanyolistes ultres han vist en l'estelada gegant que hi ha entre Castellnou i Santpedor la fórmula per provocar els independentistes d'aquests dos municipis del Bages. Diumenge a la nit, una vintena d'ultres van fer malbé l'estelada, construïda amb plaques metàl·liques enganxades a un mallat del marge de la carretera que connecta els dos pobles. Independentistes dels dos municipis se'n van adonar i van alertar la policia, que s'hi va desplaçar. La polèmica no va acabar aquí. Ahir a la tarda, veïns dels dos pobles hi van anar per arreglar el que havien fet malbé, però els ultres hi van tornar per increpar-los. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Santpedor van intervenir per calmar els ànims.

Ahir a la tarda, els ultres, coneguts per la policia catalana per participar en manifestacions d'extrema dreta al Bages, van començar a increpar la cinquantena llarga de veïns de Santpedor i Castell-nou que havien quedat a través de xarxes socials per arreglar els desperfectes. Cap d'ells va caure en la provocació. Dos cotxes dels Mossos d'Esquadra i una furgoneta dels antidisturbis van fer acte de presència pocs minuts després que els ultres hi arribessin, juntament amb la Policia Local de Santpedor. Els agents van calmar els ànims dels ultres, que van deixar d'increpar.

Alguns membres del grup espanyolista enregistraven amb mòbils els independentistes i la tasca dels Mossos i comentaven, amb la finalitat que quedés gravat en el vídeo, que la policia protegeix els independentistes mentre que a ells no els deixaven ser-hi.

Una hora després, els ultres van decidir marxar. Entre els integrants del grup d'extrema dreta hi havia el bagenc que es va presentar disfressat de guàrdia civil a la casa on vivia Carles Puigdemont a Waterloo abans de la seva detenció a Alemanya. De fet, aquest individu és el president de la plataforma bagenca Democracia y Unidad Española. A les 8 del vespre, un cop ja havien acabat de recol·locar i repintar les plaques, els independentistes van marxar.



Desperfectes la nit anterior

Diumenge a la nit, els espanyolistes havien arrencat plaques que donaven forma a l'estelada i n'havien pintat d'altres amb: «Sempre Catalunya serà d'Espanya» i «Espanya 155». Els fets d'abans-d'ahir van tenir lloc poc abans de les 12 de la nit. Un veí de Santpedor va trucar a la Policia Local alertant que un grup d'individus estava repintant i arrencant les plaques metàl·liques de l'estelada.

Aquest veí és membre d'un grup del poble connectat a través de WhatsApp que es va crear pel referèndum de l'1-O, així que també va avisar el grup. Alguns són membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i de formacions polítiques independentistes als dos municipis del Bages.

Membres d'aquest col·lectiu es van desplaçar fins on hi havia l'estelada i també s'hi va presentar una patrulla de la Policia Local. Els ultres es van encarar als independentistes que s'hi havien apropat i els agents de la Policia Local van trucar als Mossos d'Esquadra demanant reforços, ja que es van viure moments de tensió.

Els Mossos hi van arribar poc abans de la mitjanit amb tres vehicles i agents dels dos cossos policials van identificar prop d'una vintena de persones, alguns d'ells coneguts per participar en concentracions ultres al Bages, segons van confirmar a Regió7 els Mossos d'Esquadra.

Després que el grup d'ultres se n'anés diumenge a la nit, els veïns del poble que s'hi van desplaçar van recollir el material que havien arrencar amb la intenció de tornar-lo a col·locar ahir a la tarda. S'hi van estar gairebé fins a les dues de la matinada.

No és la primera vegada que hi ha incidents a causa de l'estelada, i és que el dia 21 de març va aparèixer repintada com a bandera espanyola.

Des de la celebració del referèndum independentista, fa sis mesos, al Bages hi hagut diferents manifestacions ultres. Una de les més violentes va ser la del 17 de febrer a Balsareny, a la qual van assistir membres d'extrema dreta de fora del Bages i que va acabar amb una agressió en un bar del poble.