Avui declaren al jutjat part dels ferits de Castellgalí per les càrregues de l'1-O

El jutge comença avui a prendre declaració als ferits de Castellgalí per les càrregues policials de l'1-O. En total, una vintena d'afectats d'aquest municipi del Bages han de passar pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa entre aquesta setmana i la que ve amb relació a la denúncia que el Col·legi d'Advocats de Manresa va presentar contra les càrregues policials en cinc col·legis del Bages (Callús, Castellgalí, Fonollosa, i l'escola Joncadella i l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada).

La iniciativa va sortir del mateix Col·legi d'Advocats, després que els lletrats d'aquesta institució fossin testimonis de les càrregues, ja que l'1-O una seixantena de lletrats es van distribuir pels diferents col·legis electorals del Bages, amb l'objectiu de resoldre dubtes.

Formalment, el Col·legi d'Advocats ha presentat set denúncies, quatre de col·lectives i tres d'individuals. Les col·lectives són per cadascun dels quatre pobles bagencs on hi va haver càrregues de la Guàrdia Civil. Sant Joan i Castellgalí, amb una vintena de casos a cada lloc, són els dos municipis que han agrupat més ferits.

Pel que fa a les tres denúncies individuals, són els ferits «més greus», és a dir, els que van haver d'agafar baixes laborals, han tingut intervenció quirúrgica o es van recuperar a casa. Tots tres casos són de Sant Joan, inclòs el santjoanenc que va resultar ferit molt greu en un dit.