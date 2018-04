Demanen cinc anys de presó per cometre 16 robatoris en tres mesos al Berguedà

L'acusen de cometre fins a 16 robatoris en tres mesos. Va entrar a l'escola Xarxa de Berga, als bars dels camps del futbol d'Avià i Gironella, i en cafeteries, restaurants i habitatges d'altres municipis del Berguedà. La Fiscalia demana cinc anys i vuit mesos de presó per a un veí de Berga, J. S. G., i una indemnització mínima de 3.700 euros en concepte de responsabilitat civil pels diners i el material sostret, i els desperfectes ocasionats en entrar per la força als llocs on va cometre els robatoris.

L'individu s'apoderava principalment de diners i aparells de televisió, però també va arribar a endur-se llaminadures i llaunes de begudes dels bars, i motocicletes d'un garatge. El Jutjat Penal número 2 de Manresa ha fixat la vista oral per al dia 9 d'abril. En tres ocasions J. S. G. va actuar acompanyat i per aquest motiu el Ministeri Públic demana a tres acusats més penes que van dels 18 mesos als dos anys de presó per delictes de robatoris amb força.

Els fets van tenir lloc entre el gener i el març de l'any 2010, i l'individu entrava -sol o acompanyat- gairebé sempre trencant portes i finestres. Al centre educatiu de la capital berguedana va entrar-hi en dues ocasions i es va endur 457 euros de l'interior d'una caixa forta, un ordinador i un armari, a part de les monedes que hi havia a l'interior d'una màquina de cafè que va robar després de rebentar-la.

L'individu, però, actuava la majoria de vegades en bars i restaurants de la comarcal del Berguedà. En el del camp de futbol del Gironella, on va entrar trencant el vidre d'una finestra, va endur-se el televisor i 300 euros. Però no va ser l'únic establiment d'un equipament esportiu on va entrar. En dues ocasions es va introduir al bar de la Unió Esportiva Avià provocant desperfectes, i per emportar-se'n bàsicament menjar i diverses begudes.

L'activitat era frenètica durant els tres mesos i J. S. G. va arribar a robar, fins i tot, en una xurreria mòbil de l'avinguda Catalunya de Berga, de la qual va sostreure 300 euros, a part de bosses de patates i una caixa amb 72 regalèssies. A la capital berguedana també va entrar a la cafeteria l'Aroma, al nucli històric de la ciutat, per robar diners; en un habitatge del carrer de la Pietat, del qual només va aconseguir emportar-se una aixada i altres objectes; al garatge d'una casa de la Valldan, d'on es va endur dues motocicletes i una bicicleta; i en una barraca del barri de Santa Eulàlia, de la qual es va endur una destral. Fins i tot, l'acusat amb la pena més alta va agafar una motocicleta aparcada davant de casa seva, i la van trobar, l'endemà, abandonada.

L'onada de robatoris que va provocar l'acusat també va arribar fins a l'alt Berguedà, i va entrar també al càmping Bastareny, al terme municipal de Bagà, per robar 800 euros, tres aparells de televisió, un equip de DVD, un altre de música i diverses ampolles de licors, entre altres objectes. L'acusat també va arribar a actuar en un restaurant de la Rodonella – poble ubicat al terme municipal de Cercs- i a Avià va sostreure 80 litres de gasoil del dipòsit de combustible d'un tractor.

La Fiscalia també demana per al principal acusat una multa de 1.200 euros per responsabilitat personal subsidiària.