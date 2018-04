Ferit greu un ciclista que ha patit una caiguda a Viver i Serrateix

Un ciclista hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l´hospital Parc Taulí de Sabadell per les ferides després de patir una caiguda. L´accident ha tingut lloc a la carretera BV235, en el seu per pas pel municipi de Viver i Serrateix, per causes que es desconeixen a 3/4 d´11 del matí d´aquest dimecres. L´equip mèdic no descartava que l´accidentat hagués patit una fractura a les vèrtebres. Fins al punt de l´accident s´han desplaçat una dotació dels bombers una ambulància i l´helicòpter medicalitzat del Sistema d´Emergències Mèdiques.