El judici als pares de la Nadia serà al mes de juny

L'Audiència de Lleida jutjarà del 5 al 7 de juny de 2018 els pares de la Nadia Nerea, Fernando Blanco i Margarita Garau, acusats d'estafar 1,1 milions d'euros de donacions de particulars i empreses a una associació creada per ajudar-la suposadament la seva filla, que pateix una malaltia rara. La Fiscalia de Lleida demana sis anys de presó i 9.720 euros de multa per als dos progenitors per un delicte continuat d'estafa i que indemnitzin els donants. El ministeri públic ja va sol·licitar que es dissolgués l'associació i que es decomissessin els diners en metàl·lic, rellotges, vehicles i altres objectes intervinguts als acusats per fer front a les indemnitzacions. El fiscal assenyala que els pares de la menor, que sí que patia tricotiodistrofia encara que la seva vida no estava en risc, van crear l'associació amb el "ànim d'obtenir un lucre patrimonial il·lícit".

El fiscal assegura que l'Associació per la Tricotiodistròfia i Malalties Rares de Balears, creada el 2009 quan la nena tenia cinc anys, no va ser més que "una excusa per recaptar fons amb la intenció de destinar els diners al seu propi consum i oci". Del 2010 al 2016 el matrimoni va concedir nombroses entrevistes en mitjans de comunicació, "fent participar la seva filla menor en actes benèfics amb públic en directe". També, segons el fiscal, van utilitzar com a "ardits (sabent la seva falsedat), diversos arguments, com la necessitat de sufragar tractaments mèdics per a la seva filla o intervencions quirúrgiques a Estats Units davant el risc imminent de mort". En altres ocasions, s'argumentava que les donacions s'utilitzarien, a més, per investigar la malaltia de la seva filla i altres malalties rares, o per viatjar per Europa, Amèrica i Àsia.

A més, el pare va assegurar falsament que tenia càncer de pàncrees, però deia que posposava el tractament mentre la seva filla no fos intervinguda quirúrgicament per salvar-la de la mort.



Habitatges, hotels, assegurances i vehicles



No obstant això, les donacions van ser utilitzades per Fernando Blanco i Margarita Garau per pagar el lloguer de l'habitatge i de diversos locals, assegurances, per la compra de vehicles, pagaments d'hotels i per "compres i consums diversos", segons el ministeri públic. Segons el fiscal, feien "freqüents i importants" reintegraments dels comptes de l'associació.

De l'estudi dels comptes utilitzats pels acusats s'han identificat un total de 5.574 donants que van transferir-los diners que anaven des d'un euro a més de 1.000. No obstant no s'han pogut identificar els milers de donants que van entregar diners en metàl·lic i en guardioles o subhastes d'objectes donats per personatges famosos, ni tampoc quants diners en concret van ingressar per aquestes vies. En el cas de tres donants, van arribar a donar 6.000 i 13.000 euros.

De tots els diners recaptats acreditats, 1,1 milions, només 2.700 es van destinar a despeses mèdiques de la seva filla. Quan els acusats van ser detinguts i els seus comptes intervinguts, tenien 313.000 euros, per la qual cosa els diners desviats superen els 792.000 euros. El ministeri públic recorda que des del 2007 cap dels dos progenitors treballa, ja que la botiga de vins d'Organyà (Alt Urgell) no tenia suficients ingressos ni per pagar el lloguer del propi local, que era sufragat amb els donatius a l'associació sense ànim de lucre.

L'activitat delictiva, segons la fiscalia, es va iniciar a Balears, on vivien fins el 2013, i després es va traslladar a Organyà i La Seu d'Urgell. A l'Alt Urgell, per exemple, van obtenir fins a 590.000 euros amb donatius procedents de venda de participacions de loteria, subhastes o guardioles en escoles.

Quan van ser arrestats ara fa un any se'ls van intervenir 2.180 euros en metàl·lic, rellotges de luxe valorats en 60.000 euros, telèfons mòbils, ordinadors i nombrosos objectes electrònics apilats i empolsegats que evidenciaven "un consum d'articles de luxe innecessaris i en clara contradicció amb la situació de necessitat econòmica que deien patir".

El fiscal recorda que la nena sí que pateix la malaltia d'origen genètic, i pateix alteracions cutànies i oftalmològiques i trastorn en el llenguatge, però no suposa cap risc imminent per a la seva vida, ni té cap tractament mèdic que no sigui per corregir o tractar símptomes. La menor rebia 4.651 euros anuals pel tractament de l'afectació pagats pels serveis socials balears i va cobrar prop de 500 euros del departament d'educació.

L'Audiència de Lleida va decidir el passat 28 de novembre mantenir en presó provisional el pare, mentre que la mare es troba en llibertat condicional però sense la custòdia de la filla, que viu amb una tieta materna a Mallorca. D'altra banda, els va absoldre a tots dos del delicte d'exhibicionisme i pornografia infantil.