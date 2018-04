Els Bombers apaguen tres focs petits de vegetació a la Cerdanya

Els Bombers han hagut d´apagar aquest dijous a la tarda tres incendis de vegetació petits a diferents punts de la Cerdanya. El primer ha tringut lloc a les 16.54 de la tarda, a Vilar d´Urtx (al terme municipal de Fontanals de Cerdanya), quan han cremat 50 metres quadrats de vegetació al marge del carrer de l´Estació. S´hi ha desplaçat una dotació dels bombers, que han tardat pocs minuts a apagar-lo.

Per altra banda, a dos quarts de 6 de la tarda, una altra dotació dels Bombers va hgagut d´anar a Llívia per extingir un petit foc que ha cremat 200 metres quadrats de vegetació. De fet, aquest foc s'ha declarat al marge de la carretera N-154, en el punt quilomètric 4.

El tercer indendi de petites dimenions s'HA declaraT en un parc de Puigcerrdà que hi ha a prop del riu d´Aravó, a un quart de 7 de la tarda. S´hi Ha desplaçat una altra dotació dels bombers.