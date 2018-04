Igualada vol fomentar amb locals d'oci nocturn una oferta festiva saludable

L'Ajuntament d'Igualada donarà distintius a espais musicals de la ciutat que treballen per evitar un consum excessiu d'alcohol. De fet, el consistori va impulsar la Plataforma Nits Q Igualada per fomentar a la capital de l'Anoia un oci segur amb la finalitat d'erradicar de la nit igualadania actituds que la degradin. Els distintius es lliuraran el 25 d'abril en un acte que ha de sevir per fomentar un oci saludable entre els joves de la ciutat.

Fa un any, el mes març del 2017, i en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública i la subdirecció general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, va iniciar-se el projecte Nits de Qualitat o Nits Q a Igualada, amb la finalitat de promoure la qualitat de l'oci nocturn de la ciutat i prevenir i reduir, en conseqüència, els riscos associats a aquest context.

En aquest sentit, i com a actuació expressament recollida en el Pla de Salut d'Igualada 2015-2018, al llarg d'aquest temps s'ha iniciat la implantació del projecte per potenciar els espais d'oci nocturn saludables. Després d'haver desenvolupat una primera diagnosi i un pla d'acció associat, ara el projecte comença a caminar i un dels objectius, segons va explicar ahir el tinent d'alcalde Fermí Capdevila, és obrir-lo a la ciutadania i que aquesta en sigui partícip.

Així doncs, al cap d'un any de la posada en marxa de Nits de Qualitat a la capital de l'Anoia, el proper 25 d'abril, a les 7 de la tarda, tindrà lloc l'acte de presentació del programa al conjunt de la ciutadania, al Teatre Municipal l'Ateneu.

Com ha explicat Capdevila, serà una trobada «oberta i adreçada a tothom que tingui interès per saber com es pot treballar per assolir l'objectiu de fer de l'oci nocturn un espai més segur, atractiu i saludable per a totes les persones». Durant l'acte s'exposarà el context i els acords assolits fins ara per part de la Plataforma Nits Q Igualada, se signarà públicament el document de compromís per part de les entitats vinculades a la taula de participació, es lliuraran els distintius «Q de festa!» –que reconeixen els espais de música i ball que disposen d'un seguit de recursos i serveis relacionats amb la salut, el benestar i la qualitat– i s'aprofitarà també l'ocasió per iniciar la difusió de la campanya «Jo sóc la festa» per a la promoció de l'oci nocturn saludable i la prevenció de les agressions sexistes.

El programa Nits Q és un projecte impulsat originàriament pel departament de Salut i la subdirecció general de Drogodependències i l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya que vol garantir la prevenció i la reducció de riscos en el context de l'oci nocturn.

És pioner a nivell europeu i forma part de Party+: European Network for Safer Party Labels, una xarxa que vincula projectes d'arreu de Catalunya i de diferents ciutats d'Europa, com ara París, Brussel·les i Zuric, que també ofereixen serveis afegits de qualitat en l'oci nocturn.

Fins ara s'hi han adherit nombrosos ajuntaments de Catalunya i establiments i esdeveniments privats que, desenvolupant unes determinades mesures, poden adoptar un segell acreditatiu.