Absolen l'advocada acusada de fer mentir un testimoni en un judici

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha absolt l'avocada que estava acusada de fer mentir un testimoni en un judici l'any passat, segons ha explicat la mateixa afectada a aquest diari. En la sentència, la jutgessa assegura que l'individu que l'incriminava, que també estava imputat en el cas, havia caigut en contradiccions i no recordava qüestions importants com si en el cas originari -que jutjava un delicte de desobediència contra els Mossos- els fets van transcórrer de nit o de dia. A part, no va reconèixer la lletrada acusada a la mateixa sala on va tenir lloc la vista oral.

Es jutjaven a quatre persones, i dues han estat condemnades pel jutge, l'individu que va donar fals testimoni, i una persona que va ajudar a preparar els testimoni. L'avocada ha estat absolta juntament el pare d'un dels condemnats.