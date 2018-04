Demanen presó per a una santpedorenca que va cobrar per convertir-se en parella de fet

Una veïna de Santpedor es va inscriure amb un home de l'Índia com a parella de fet. La fiscalia, però, assegura que entre ells no hi havia cap relació afectiva, sinó que al darrere s'amagava un lucratiu negoci irregular amb l'objectiu que l'indi regularitzés la seva situació a l'Estat espanyol. Per aconseguir-ho van necessitar, a part, la participació de tres persones més. El ministeri públic demana tres anys de presó per a cada un d'ells per falsificar documentació oficial.

La Policia Nacional de Manresa va obrir una investigació en el marc de persecució de fraus en la sol·licitud i l'obtenció de permisos de residència quan l'acusat, procedent de l'Índia, va fer els tràmits per formalitzar la seva residència a l'Estat espanyol. La policia va determinar que la veïna de Santpedor va ser instigada pel mateix indi i altres implicats en el cas a canvi d'una quantitat de diners que l'escrit de la fiscalia no especifica. La dona, M. S. C., s'havia d'inscriure amb l'indi al registre.

Però el procediment no era un simple tràmit burocràtic i els instigadors van haver d'implicar un altre veí de la localitat, A. J. M., que, segons l'escrit de la fiscalia, sabia que la dona de Santpedor es convertiria en parella de fet a canvi de diners. Aquest veí va autoritzar l'empadronament al pis del qual era arrendatari -al mateix municipi del Bages- a l'indi i a l'acusada.

El fiscal afegeix que, un cop van estar empadronats, els acusats mai no van tenir una «convivència afectiva» i que l'única finalitat de tot l'entramat era facilitar l'obtenció del permís de residència vàlida a canvi d'una contrapartida econòmica «i l'ànim de manipular la fe pública registral». Els dos acusats van iniciar els tràmits necessaris per inscriure's al Registre Municipal d'Unions Estables No Matrimonials de l'Ajuntament de Santpedor, i van aconseguir aquest propòsit el març del 2012. L'acusat d'origen indi tenia el camí lliure, doncs, per regularitzar la seva situació, i així ho va fer, ja que va aconseguir una autorització de residència familiar que va estar vigent fins al maig de l'any passat.

La fiscalia imputa un delicte de falsificació de documents oficials a cada un dels acusats. A la santpedorenca perquè en va ser suposadament l'autora, al llogater del pis com a cooperador necessari i als tres restants -l'indi inclòs- per ser-ne els instigadors. A part de les penes de presó, el ministeri públic també demana per a cada un d'ells una multa de 2.880 euros. La vista oral tindrà lloc al Jutjat Penal número 1 de Manresa la setmana que ve.

Els fets van tenir lloc entre el febrer i el març del 2012, quan l'indi, S.S., i dues persones de nacionalitat espanyola -un home i una dona amb les inicials A. P. T. i E. H. P., respectivament- van convèncer, a partir de diverses converses, la veïna de Santpedor perquè accedís a formalitzar la serva relació, falsa, com a parella de fet a l'ajuntament del municipi del Bages. Unes setmanes després, van fer tots els tràmits.