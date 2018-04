Multa de 2.160 euros per atracar amb un ganivet una dona a Manresa

Un individu que va cometre un atracament a Manresa amb un ganivet ha de pagar una multa de 2.160 euros. Aquest dijous va tenir lloc el judici, i hi va haver un acord de conformitat entre el fiscal i l'advocat de la defensa. L'home s'enfrontava a una pena de tres anys de presó, però finalment se li ha rebaixat a 18 mesos i, per tant, no ingressarà a cap centre penitenciari perquè no té antecedents penals. L'individu, D. D. S., a més, haurà d'indemnitzar la dona que va patir l'atracament amb una quantitat de 825 euros en concepte de responsabilitat civil pels diners i els objectes que li va robar fa més d'un any.

Els fets van tenir lloc el 6 de gener del 2017, quan a 2/4 d'11 de la nit, en el passatge de la Mesquita de Manresa, es va apropar a la dona i va treure un ganivet tot exigint-li que li donés la bossa que portava. La dona la hi va donar. A dins hi portava 500 euros en efectiu, un joc de claus i unes ulleres, i per aquest motiu l'afectada demanava una indemnització per tots els perjudicis. Dijous doncs, l'acusat va reconèixer davant el jutge haver comès un delicte de robatori amb intimidació i, per tant, va acceptar la pena que finalment se li va imposar.