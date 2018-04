«Mentre un em tenia immobilitzat a terra, els altres m'anaven tirant cosses»

Dos ferits amb contusions, i trasbals entre els veïns d´Artés, en plena fira. És el que ha deixat l´agressió feixista que hi ha hagut aquest dissabte a la matinada al poble a un grup de persones que estaven penjat llaços grocs al carrer. Aquest vespre a les 8 hi ha convocada una manifestació de rebuig contra aquest atac al Parc Municipal.

Els fets han tingut lloc pels volts de les 2 de la matinada, després que ahir al vespre l´ANC i veïns del poble haguessin organitzat una penjada de llaços grocs pel carrer aprofitant que aquest cap de setmana és fira. Segons han explicat a aquest diari les dues persones ferides en l´agressió (Jordi Jorba i un segon individu que es vol mantenir en l´anonimat), que ja han presentat denúncia als Mossos, després de participar en l´acte es van aturar en un bar de la carretera de Prats (just a continuació del carrer Rocafort), i mentrestant joves familiars seus aprofitaven per acabar d´enganxar alguns llaços que encara els quedaven a les pilones del carrer.

A pocs metres, un grup de persones, entre els quals hi ha coneguts del poble per la seva ideologia vinculada a l´extrema dreta, hauria vist una de les joves enganxant els llaços. Segons apunten aquests mateixos testimonis, un d´ells li hauria pres els llaços de males maneres, mentre la resta del grup, «d´uns 7 o 8 individus» s´hi acostava en massa des de les escales d´un carreró que comunica la plaça Faura amb la carretera de Prats. Veient l´aldarull «ens hi vam interposar sempre per intentar-los parar», explica Jorba, però lluny d´aturar-se, les agressions van continuar. «Em van tombar a terra, i mentre un em tenia immobilitzat, els altres m´anaven tirant cosses», explica un dels agredits. «Jo mirava de protegir-me amb els braços però m´anaven donant cops al cap i a les costelles», afegeix, fins que van marxar al veure que s´acostava la Policia Local a qui la jove a qui havien increpat inicialment havia aconseguit avisar. L´altre agredit, Jordi Jorba, també va patir contusions: «em van donar un cop al capi vaig caure estabornit», fins al punt que «tinc lapsus de memòria» fins que els dos ferits no van ser atesos al CAP.

Coneguts al poble

Entre els implicats en l´agressió feixista d´aquesta matinada hi hauria veïns d´Artés que pertanyen a un grup de motards «i que ja coneixem per la seva ideologia de dretes», apunten els dos ferits, si bé «personalment no havíem tingut mai cap problema amb ells». Diuen que «constantment ens trobem que algú arrenca els llaços grocs o pancartes del poble», però no recorden cap aldarull com el d´aquesta nit per qüestions polítiques.

Jorba i el seu company, han denunciat els fets aquest dissabte al migdia als jutjats de Manresa, acompanyats d´alguns veïns i de l´advocat i membre de l´ANC de Manresa, Lluís Matamala. Fora la comissaria, Matamala ha volgut ressaltar que «la violència que es genera a Catalunya ve únicament del sector espanyolista en contra de la llibertat i la democràcia», i diu que és especialment visible des de l´1 d´octubre. «Mentre el moviment vinculat al procés és constructiu, ells van a desfer i a destruir», afegia.