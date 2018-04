Un veí de Puigcerdà cala foc a l'interior d'un bar del centre històric de la vila

L'antic bar Latino de Puigcerdà havia reobert amb uns nous propietaris feia unes setmanes, però ha hagut de tornar a tancar. Dijous al vespre un veí del municipi va entrar-hi per llençar líquid inflamable i calar-hi foc. Tot i que no hi haver danys personals, a dins hi havia clients i el personal de l'establiment, que van haver de sortir corrent perquè les flames van malmetre bona part del local. L'autor del foc va fugir, però els Mossos d'Esquadra el van detenir a la nit.

L'establiment és al carrer Querol, en ple centre de la capital de la Cerdanya, i en el moment que l'individu, de 29 anys, va provocar l'incendi hi havia força persones passejant pel carrer que van veure com un fum molt espès i negre sortia de l'interior. Tot i que la policia catalana ahir no podia determinar per què l'home havia calat foc al bar, just abans de tirar el líquid inflamable va cridar: «No us riureu més de mi». Un cop les flames començaven a cremar el local, l'autor dels fets va fugir del lloc.

Abans que hi arribessin els Bombers, els empleats del Pans&Company, que és molt a prop del bar afectat, van sortir amb extintors a intentar apagar les flames i ajudar les persones que hi havia a l'interior. El foc va rebentar el vidre de la porta exterior, va cremar la barra i va afectar una biga del sostre. Diverses dotacions de Mossos d'Esquadra, Policia Local, SEM i Bombers s'hi van desplaçar immediatament per controlar l'incendi i van socórrer alguns clients que van patir intoxicacions lleus. Els tècnics de l'Ajuntament asseguren que l'edifici no pateix cap dany estructural a causa de l'incendi.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar el presumpte autor a dos quarts de 10 de la nit a la carretera de Puigcerdà a Llívia i ahir encara havia de passar a disposició judicial.