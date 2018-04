Condemnats a multes d'entre 300 i 450 euros els autors de l'escarni a l'alcalde de Balsareny

L´escarni que l´alcalde de Balsareny, Isidre Viu, va patir el 2 de desembre passat davant de casa seva per part d´un grup d´ultres, no ha quedat impune. De l´acusació que s´havia fet contra cinc dels seus membres, el jutge n´ha condemnat a tres, que hauran de pagar multes que sumen un total d´entre 300 i 450 euros.

En concret, la sentència atribueix a Jordi Cervantes, Sergio Díaz i Sonia Delgado un delicte lleu de coaccions, que suposa una pena de 2 mesos de multa a raó de 5 euros diaris, fins a sumar un total de 300 euros. A Sonia Delgado, a més a més, se la condemna a un delicte lleu de danys, de manera que també haurà d´afrontar un mes de multa a raó de 5 euros diaris, fins a la suma total de 150. Per altra banda, el jutge absol Francisco Bellido i Roberto Arribas, a qui s´acusava pel mateix cas, que s´ha resolt al Tribunal de primera instància i instrucció número 3 de Manresa.

Els fets es remunten al dissabte 2 de desembre del 2017, en què es va convocar una concentració de suport a Cervantes, veí de Balsareny, a qui la matinada anterior algú va intentar cremar la bandera espanyola que tenia penjada al seu balcó. A la convocatòria van acudir diversos ultres de Balsareny i altres de municipis veïns, i en un moment donat, la concentració es va traslladar fins a l´exterior del domicili de l´alcalde, on va ser increpat.

La sentència considera «provat» que aquella concentració tenia per objecte «perturbar ilegítimament la tranquil·litat, la calma,i la vida privada i familiar» de l´alcalde. I si bé de la declaració dels acusats es desprèn que l´objectiu era «demanar explicacions a l´alcalde del per què el dia anterior algú havia intentat cremar la bandera espanyola i que l´alcalde no s´havia interesat per la sitació», la sentència conclou que «els denunciats no es van limitar a demanar explicacions a l´alcalde, sinó que el van increpar amb crits de forma insistent», fins al punt que «Sonia delgado va admetre al judici haver lençat un ou dirigit al domicili de l´alcalde, i que cervantes i díaz van ser identificats per la dona de l´alcalde com les persones que, juntament amb una altra, posaven escuradents al timbre del domicili» perquè aquest no parés de sonar.

La sentència no és ferma, de manera que els acusats encara la podrien recórrer, interposant un recurs d´apel·lació.





L´alcalde, satisfet



L´alcalde de Balsareny, Isidre Viu, es mostrava aquest diumenge conforme amb la condemna del tribunal, i considera que «s´ha fet justícia, perquè quan una cosa està mal feta ha de tenir repercussió, i ara s´ha demostrat que no tot s´hi val».

Isidre Viu sosté que l´haver convocat la manifestació de suport a Cervantes «és molt lícit», però lamenta els fets posteriors. Entén que «no es poden fer determinats actes contra una persona per una cosa de la que no té cap culpa», en referència a l´intent de la crema de la bandera espanyola al balcó de Cervantes la matinada anterior als fets.